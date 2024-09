Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zásoboval Vyšebrodsko pervitinem, teď spadla klec

Český Krumlov – Vyšebrodsko - V minulých dnech českokrumlovští kriminalisté obvinili sedmatřicetiletého muže z distribuce pervitinu.

Kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Českém Krumlově zahájili trestní stíhání sedmatřicetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Obviněný muž měl v období nejméně od června roku 2023 do června roku 2024 prodat, předat, zprostředkovat nebo nabízet k užití pervitin nejméně pěti osobám. Těm za uvedené období od distribuoval pervitin za bezmála 15 000 korun. Díky dobré práci českokrumlovských kriminalistů však nyní spadla klec a muž si již z jejich rukou převzal usnesení o zahájení trestního stíhání jeho osoby. Za spáchání uvedeného trestného činu mu u soudu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od jednoho roku do pěti let nebo peněžitý trest.

por. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz

18. září 2024

vytisknout e-mailem