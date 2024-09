Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Zásobil se mobily

BRNO: Dvěma obchodníkům způsobil zatím neznámý pachatel vysokou škodu.

Hned na dvou místech se v Brně o víkendu možná stejný zloděj zásobil nemalým množstvím mobilních telefonů. V Králově Poli se po neúspěšném poškození výlohy vloudil do domu, kde sídlí provozovna nabízející mimo jiné i mobilní telefony. Tam v zadní části poškodil dveře do prodejny, v níž odcizil nejméně stovku mobilních telefonů. Škoda je více než půl miliónu korun.

Podobným způsobem se zloděj dostal také do obchodu s mobily v centru města. Tam poškodil výlohu a vzniklým otvorem odcizil několik vystavených telefonů. Poškozením a odcizením vznikla škoda za skoro sto tisíc korun.

por. Bohumil Malášek, 16. září 2024

