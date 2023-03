Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Zaslepen vidinou bohatství

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Statisícové půjčky přeposlal podvodníkovi s vidinou zisku na bitcoinových investicích.

Kriminalisté řeší případ podvodu spáchaného na muži z Uherskohradišťska, který v domněnce investic do bitcoinové měny přišel o více jak půlmilionový úvěr.

Začátkem minulého týdne přijal čtyřiačtyřicetiletý muž telefonát od údajného zástupce společnosti pro obchodování s bitcoin měnou. V průběhu dlouhého rozhovoru mu obchodník přislíbil velký výnos z budoucích finančních transakcí. Po usednutí k počítači muž nelenil a nainstaloval aplikaci, která umožnila obchodníkovi vzdálený přístup do jeho notebooku. Podvodný finanční poradce dostal se svolením přístup do internetového bankovnictví. Společně započali první investici vstupním poplatkem do světa burzy ve výši pět tisíc korun. Obchodování ho uchvátilo natolik, že si vyřídil úvěr. Zažádal o dvě půjčky přesahující půl milionu korun. Po jejich vyplacení umožnil bankéři jejich proinvestování. Když se pak poškozený začal zajímat o své peníze a zisk, obchodní poradce se odmlčel a byl nekontaktní. Podvodným jednáním mu byla ze strany neznámého pachatele způsobena škoda bezmála šest set tisíc korun.

Pachateli tak hrozí za trestné činy neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, podvod, neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací až osm let za mřížemi.

29. března 2023, por. Radomír Šiška, DiS.

