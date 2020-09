Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zase ta „Zebra“

MS kraj - také do Moravskoslezského kraje za dětmi opět zamířila „Zebra“

Zahájení nového školního roku 2020/2021 je díky epidemii koronaviru odlišné také tím, že děti se do škol vrací po zhruba půl roce. Víc než kdy jindy je proto zapotřebí opakovat, připomínat pravidla bezpečné cesty do školy. Moravskoslezští preventisté, často s policisty dopravní služby, malým školákům i jejich rodičům připomínali, jak zdolat první cesty do školy co nejbezpečněji.

V Ostravě například preventisté zahájili tradiční preventivní akci „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ u ZŠ Vrchlického v Ostravě-Radvanicích. Při dopravní výuce dětí nescházel ani krajský koordinátor BESIPu a již tradičně se na realizaci akce podílel i zástupce Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR.

Děti získaly rozličné výukové materiály projektu Zebra se za Tebe nerozhlédne, i reflexní materiály, které mohou při snížené viditelnosti hrát zásadní roli. Nepřehlédnutelná byla tentokrát radost dětí z návratu do školy po delší době, těšily se na kamarády a do školy někteří žáci mířili i velmi brzy. Další moravskoslezští preventisté vyrazili 1. září například k základní škole v Bruntále či Opavě.

Školáky v Ostravě-Radvanicích často doprovázeli při první zářijové cestě rodiče či blízcí, a tak si zásady bezpečné chůze po silnicích zopakovali společně. Zejména u nejmladších žáků je vhodné zopakovat rodičům doporučení vyzkoušení bezpečné trasy do i ze školy, nazkoušení přecházení vozovky na bezpečném místě. Dětem preventisté znovu připomněli, aby k přecházení silnice zvolily přechody pro chodce (jsou-li v místě k dispozici), na silnice pak vstupovaly po řádném rozhlédnutí (zásada vlevo – vpravo – vlevo) a v době, kdy vozidlo zastaví či žádné není v dohledu (nepřijíždí). Pakliže jsou děti dopravovány ke škole v automobilu, aby vystupovaly z vozu na chodník či krajnici, nikoliv do vozovky. Preventisté připomínali, aby děti ani při hře či spěchu nepřebíhaly silnici bez rozmyslu, bez rozhlédnutí. Na problematiku bezpečného pohybu dětí na komunikacích ostatně pamatuje i příběh z knihy Policejních pohádek „Proč cesta není hřiště,“ kterou preventisté v Moravskoslezském kraji využívají při dopravní výuce.

Malí školáci se s preventisty mohou setkat zejména u škol po celý první školní týden. Nicméně projekt Zebra se za Tebe nerozhlédne bude pokračovat i v dalších zářijových týdnech semináři k bezpečnému pohybu v silničním provozu. K projektu Zebra se za Tebe nerozhlédne dále viz https://www.policie.cz/clanek/zebra-se-predstavuje-v-novem-kabatu.aspx a https://www.policie.cz/clanek/bezpecny-navrat-do-skolnich-lavic.aspx.

mjr. Mgr. Gabriela Pokorná

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

1. 9. 2020

