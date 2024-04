Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

"Zásahovka" zadržela dva cizince

KRAJ - Trestnou činnost páchali napříč celou Českou republikou.

Vloupání do domuPolicisté ze zásahové jednotky minulý týden v pondělí zadrželi v Chomutově dva cizince ve věku 29 a 30 let, proti kterým vrchní komisař zahájil trestní stíhání pro podezření ze spáchání zločinu krádež, z přečinu poškození cizí věci a v neposlední řadě z přečinu porušování domovní svobody.

Obviněným mužům krajští kriminalisté kladou za vinu, že od prosince 2023 do konce února letošního roku se nejméně v 15 případech vloupali do rodinných domů po celé České republice. „Navštívili“ Královéhradecký kraj, Liberecký, Středočeský, Jihočeský kraj, kraj Vysočina, Zlínský, Moravskoslezský a nenechali si ujít ani "kouzlo" kraje Plzeňského.

Terčem jejich protiprávního jednání byly rodinné domy, ze kterých „brali“ zejména finanční hotovost, zlato a šperky, přičemž na těchto odcizených věcech způsobili škodu přesahující 1,2 milionu korun a další nemalou škodu 260 tisíc korun způsobili na poškozeném majetku právě při násilném vnikání do nich.

Krajští kriminalisté svou důslednou prací zjistili, že cizinci přijížděli z Polské republiky vždy na pár dní do Čech, kde si nejprve „vytipovali“ rodinný dům a zmonitorovali zvyky dané rodiny. Do objektů vstupovali přes den, když majitelé nebyli doma a téměř pokaždé se jejich návštěva nedala, s ohledem na nepořádek, přehlédnout.

Krajští kriminalisté po zadržení u cizinců našli věci, kterými páchali majetkovou trestnou činnost, ale i oblečení, které měli v době jednání na sobě. Odcizené věci se však zajistit nepodařilo.

Dále vyšetřováním vyšlo najevo, že cizinci tuto majetkovou činnost „praktikovali“ i v jiných zemích, například na Slovensku, v Rakousku, Španělsku a jeden z jich byl dokonce odsouzen v Gruzii k trestu odnětí svobody na 3 roky.



Minulý týden vrchní komisař zaslal státnímu zástupci návrh na vzetí obviněných mužů do vazby, což soudce Okresního soudu v Trutnově akceptoval a oba jsou stíháni vazebně. Policisté jednoho z nich eskortovali do vazební věznice v Hradci Králové a druhý „pobývá“ již v Liberci.

V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody od 2 do 8 let.



Kriminalisté, kteří na případu pracovali, nepamatují za jejich dlouholetou práci takové „lumpy“, jako byli tito dva. Chovali se velmi arogantně a ani v nejmenším s nimi nespolupracovali.

S největší pravděpodobností bude v následujících měsících trestní stíhání u cizinců ještě rozšířeno a to o nejméně 10 skutků obdobného charakteru a škoda se ještě může navýšit o další 1,8 milionu korun.

Poděkování za úspěšnou realizaci takto rozsáhlé celorepublikové trestné činnosti patří samozřejmě všem policistům a kriminalistům ze všech zmíněných krajů.



por. Pižlová Šárka, DiS.

15. 4. 2024, 9:3 0

