Zásah se obešel bez zranění

BRNO: Policisté zadrželi ozbrojeného muže.

Dramatické okamžiky zažili během pondělního dopoledne lidé pracující v kancelářích výškové budovy v brněnské Holandské ulici. Do osmnáctého patra vstoupil ozbrojený muž, který střelnou zbraní ohrožoval své okolí. Navíc svou činností na místě spustil i požární alarm, což bylo signálem k evakuaci pro dvě stovky lidí. Policisté vyslaní na místo pomáhali s evakuací osob, zatímco se prvosledové hlídky z Oddělení hlídkové služby vybavené dlouhými zbraněmi snažily ozbrojeného muže nalézt. To se jim také po krátké době podařilo. Muž měl v ruce zbraň a choval se značně nevypočitatelně, například si pistoli přikládal k hlavě. Policisté s mužem nejprve vyjednávali, a když se k nim po chvíli přiblížil, tak jej pomocí hmatů a chvatů zadrželi a odzbrojili. U sebe měl krátkou perkusní střelnou zbraň, která byla funkční a připravená ke střelbě. Od muže následně zjistili, že do budovy měl údajně donést i nějakou výbušninu. Na místo tak operační důstojník vyslal pyrotechniky. Ti při prohlídce objektu nalezli zničenou místnost a v ní fragmenty, které by mohly pocházet z nástražného výbušného systému a které odeslali k další expertíze.

Dalším specialistou, který odvedl velmi důležitou práci na místě, byl i policejní krizový intervent, jenž se věnoval lidem, pro které se bezpochyby jednalo o traumatizující zážitek.

Případ si převzali kriminalisté, kteří jej kvalifikovali jako nebezpečné vyhrožování a obecné ohrožení. Zadrženého muže zatím vzhledem k jeho zdravotnímu stavu nebylo možné vyslechnout, zůstává hospitalizovaný v uzavřeném zdravotnickém zařízení.

por. David Chaloupka, 2. února 2023

