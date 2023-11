Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zásah do drogové scény na Teplicku

TEPLICKO - Čtyři dealeři obviněni.

Čtyři dealery pervitinu a heroinu, kteří zásobovali narkomany v Teplicích a okolních obcích obvinili kriminalisté z toxi týmu. První muž dealoval nejméně od začátku tohoto roku pervitin, kdy se mu podařilo prokázat 90 prodejů, při kterých si vydělal minimálně 80 tisíc korun. Druhý dealer si v průběhu letošního roku vydělával prodejem drog ve 37 případech a třetí muž byl usvědčen z 53 prodejů taktéž pervitinu. Čtvrtou obviněnou je žena, která prodávala nejen pervitin, ale i heroin, a to konkrétně na území města Dubí. U zadržených osob policisté našli prázdné plastové sáčky, sáčky s obsahem drogy a také digitální váhu. Všichni zadržení byli obviněni z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Třem hrozí trest odnětí svobody na 1 až 5 let, čtvrtý muž si může pobýt za mřížemi 2 až 10 let, neboť byl v posledních třech letech za drogovou kriminalitu odsouzen.

24. listopadu 2023

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

