Žárlil a podpálil dům plný lidí

Český Krumlov - Policisté vyšetřují nebezpečného muže, nyní je ve vazbě.

Velmi nebezpečného pachatele zadrželi policisté a kriminalisté z Českého Krumlova a to při výjezdu do bytového domu ve Větřní, kde mělo hořet. Dne 17. března 2020 po půlnoci prap. Fedor Vegeš a pprap. Lenka Volfová na místě zjistili značné zakouření domu i požár jednoho z bytů, protože byli první na místě, zahájili evakuaci obyvatel a vyvedli z domu devět osob. Následně zadrželi podezřelého padesátiletého muže z Větřní. Zjistili také, že zadržený muž měl do bytu vniknout násilím a úmyslně zde požár po půlnoci založit, přestože věděl, že může ohrozit všechny obyvatele domu. Muže pravděpodobně řídila jeho žárlivost, šlo totiž o byt přítele jeho bývalé přítelkyně.

Místo aby svoji situaci a své vyšetřování policií konzultoval s právním zástupcem, neustále svoji bývalou přítelkyni v dalších dnech telefonicky kontaktoval a také jí sledoval. Přestože se žena přestěhovala a ukryla u známého, obviněný muž jí našel i zde a znovu vyhrožoval všem v domě smrtí, sekerou a také podpálením celého domu.

Policisté muže 20. března zadrželi a obvinili z porušování domovní svobody, obecného ohrožení, vydírání a nebezpečného vyhrožování. Podali také podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby. Soud vazbu schválil. Podle kriminalistů vydal obviněný muž založeným požárem obyvatele domu v nebezpečí smrti či těžkého zranění, poděkování tak patří především první zmíněn policejní hlídce, která evakuovala obyvatele domu.

mjr. Mgr. Bc. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz

22. března 2020

