Zařízení umožňující získání dat z elektronických přístrojů

Žadatel se domáhal následujících informací (nebo sdělení, že požadované informace podléhají utajení):

„1. Od jakého roku využívají orgány PČR software firmy Cellebrite sloužící např. k foreznímu získávání dat z mobilních telefonů,

2. Kolik v jednotlivých letech za tento software (a související hardware) a licence bylo utraceno, i nad rámec dat dostupných z veřejného Registru smluv (kde celkový objem prostředků za smlouvy související s Cellebrite přesahuje od r. 2017 44 mil. Kč. vč. DPH)

3. V kolika případech vyšetřování bylo forenzní analýzy softwarem Cellebrite využito, a rámcově na jaké kategorie trestné činnosti či přestupkové činnosti tak bylo využito.“

a dále uvedl:

„V případě, že by zjištění některých informací bylo z důvodů administrativní náročnosti zpoplatněno, prosím o poskytnutí jen těch informací, které nebudou zpoplatněny a uvedení rozsahu nutné práce a částky potřebné pro poskytnutí zbývajících informací.“

Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:

Ad 1. Policie České republiky užívá uvedené zařízení od roku 2010.

Ad 2. Přehled údajů o nákladech na nákup a provoz uvedeného zařízení pořízeného Policií České republiky od roku 2010 do současnosti je obsažen v následující tabulce. Do přehledu nejsou zařazeny údaje o nákladech na nákup a provoz předmětného zařízení na základě smluv uzavřených Ministerstvem vnitra České republiky zastoupeným ředitelstvím pro podporu výkonu služby Policejního prezidia České republiky a zveřejněných v registru smluv.

Rok Částka (Kč) 2010 434 418 2011 - 2012 572 112 2013 1 073 308 2014 1 668 851 2015 847 000 2016 962 349 2017 1 492 883 2018 4 577 741 2019 1 386 060 2020 2 620 242 2021 1 289 134

Ad 3. Povinný subjekt nevede statistiku užití uvedeného zařízení při plnění úkolů v rámci trestního řízení, případně při plnění dalších úkolů podle příslušných právních předpisů, a žádný právní předpis mu neukládá takovou statistiku vést. Povinný subjekt proto nedisponuje požadovanými informacemi o celkovém počtu použití předmětného zařízení od roku 2010 do současnosti ani informacemi o počtu použití předmětného zařízení ve vztahu k jednotlivým druhům trestné činnosti, případně druhům přestupků. Požadované informace by musel teprve vytvořit, a to na základě analýzy několika milionů trestních a jiných spisů vedených jednotlivými útvary Policie České republiky v rámci trestního nebo jiného řízení od roku 2010 do současnosti. Povinný subjekt by ve vztahu ke každé trestní či jiné věci musel posoudit, zda policejní orgán v této věci využil zařízení umožňující získání dat z elektronických přístrojů, pokud ano, zda šlo o produkt společnosti Cellebrite, kolikrát bylo toto zařízení v dané věci využito a jakého druhu trestné činnosti, případně přestupku se daná věc týkala. Tuto analýzu by povinný subjekt musel provést manuálně, neboť nemá k dispozici žádný analytický nástroj, kterým by bylo možné vyhledat potřebné údaje v informačních systémech provozovaných Policií České republiky a sestavit z nich požadované informace strojovým způsobem. Popsaný postup vyžadující analýzu trestních a jiných spisů povinný subjekt považuje za vytváření nové informace a konstatuje, že zákon č. 106/1999 Sb. mu takovou povinnost neukládá. Ustanovení § 2 odst. 4 zmíněného právního předpisu praví, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

PhDr. Jiří Vokuš, 22. června 2021

