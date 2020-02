Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Zapůjčili si jeho občanský průkaz

KARLOVARSKO – Jeho jménem uzavřeli několik smluv.

Kriminalisté z druhého oddělení obecné kriminality v Karlových Varech zahájili trestní stíhání dvou mužů z Karlovarska ve věku 46 a 57 let, které obvinili ze spáchání přečinu Podvod.

Obvinění muži měli v polovině dubna minulého roku v Karlových Varech po předchozí domluvě využít svízelné životní situace šedesátiletého muže a vylákat od něj zapůjčení jeho občanského průkazu. Poté měli jeho jménem uzavřít u jednoho z operátorů několik smluv o poskytnutí telekomunikačních služeb, kdy byla ve třech případech součástí různá elektronika na splátky. Získané produkty si ponechali pro vlastní potřebu a tím způsobili společnosti celkovou škodu ve výši kolem 16 tisíc korun.

Mladší obviněný muž byl dále obviněn ze spáchání zločinu Vydírání. Na začátku února tohoto roku, potom co obdržel písemnost týkající se jeho předchozího protiprávního jednání, měl vyhledat poškozeného muže a nutit jej, aby změnil svoji výpověď. Staršímu muži měl posléze vyhrožovat ublížením na zdraví, přičemž své výhružky měl umocnit nejméně dvěma náznaky úderu ruky proti jeho tělu. Tímto svým jednáním vzbudil v poškozeném obavu o jeho zdraví a život.

Policejní komisař podal podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí mladšího obviněného do vazby, který jej akceptoval. Soudce Okresního soudu v Karlových Varech pak poslal muže do vazební věznice. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let. Trestní stíhání staršího obviněného probíhá na svobodě a v případě prokázání viny muži hrozí až dvouletý pobyt ve vězení.

nprap. Eva Valtová

10. 2. 2020

