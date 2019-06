Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zapomnětlivá matka

Jindřichův Hradec - Na dceru dluží téměř 9 000 korun.

Ve zkráceném přípravném řízení řeší policisté z obvodního oddělení v Jindřichově Hradci případ zanedbání povinné výživy. Z tohoto skutku je podezřelá žena (41 let) z Moravy, která od srpna 2017 do července 2018 neplnila řádně vyživovací povinnost vůči své nezletilé dceři. Přitom povinnost platit jí vyplývá ze zákona a také o ní rozhodl Okresní soud v Jindřichově Hradci. Žena tak na výživném dluží už bezmála 9 000 korun. Podezřelá by tak měla do dvou týdnů skončit před soudem.

por. Ing. Štěpánka Uhlířová, krpc.pio@pcr.cz

16. června 2019

