Zapomnětlivá matka

České Budějovice - Na výživném dluží téměř 37 000 korun.

Policisté z obvodního oddělení České Budějovice řeší ve zkráceném přípravném řízení případ zanedbání povinné výživy. Z tohoto skutku je podezřelá žena (33 let) z Českokrumlovska. Ta v době od července roku 2019 do současné doby řádně neplní vyživovací povinnost vůči své nezletilé dceři, která jí byla stanovena rozsudkem Okresního soudu v Českém Krumlově a navíc jí vyplývá z občanského zákoniku. Celkově na výživném dluží téměř 37 000 korun. Zapomnětlivá matka by měla do dvou týdnů stanout před soudem.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

5. září 2021

