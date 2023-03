Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Zapomněla v autobusu batoh a přišla o něj

ČESKOLIPSKO - Měla v něm i platební kartu.

V pondělí cestovala odpoledním autobusem z Nového Boru do Cvikova 32letá žena. Usadila se pohodlně na sedadlo a batoh si položila na volnou sedačku vedle sebe. Když pak vystoupila v cílové stanici, v roztržitosti ho tam zapomněla. Krátce po odjezdu autobusu si to uvědomila a volala na dispečink, aby ho získala zpátky. Tam se však dozvěděla, že řidič autobusu dojel až do Jablonného v Podještědí a po vystoupení všech cestujících tam její batoh už nebyl. Měla v něm kromě parfému a elektronické cigarety také peněženku s hotovostí 3 000 korun, platební kartou, občanským průkazem svým a dokonce i občanským průkazem jejího syna. Nepoctivý nálezce jí způsobil škodu za celkem 5 500 korun. Pokud se nám ho podaří vypátrat, bude se zodpovídat z přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměněnění platebního prostředku. Za to ho soud může poslat až na dva roky do vězení.

30. 3. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

