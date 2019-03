Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zapomněl na svou dceru

KLADENSKO - Co dělat, když povinný rodič neplatí.

Včera 28. března 2019 se na Obvodní oddělení Zlonice dostavila čtyřicetiletá žena, aby oznámila, že její bývalý přítel úmyslně neplní svou vyživovací povinnost vůči nezletilé dceři a to od září 2018 do března 2019. Ta mu byla stanovena rozsudkem Okresního soudu v Kladně ve výši 1.000,- Kč. Do současné doby dluží k rukám matky nezletilé celkem 7.000,- Kč.

Podezřelému muži za přečin zanedbání povinné výživy hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

Každý otec nebo matka, kteří z nějakých příčin opustí rodinu s nezaopatřenými dětmi, musí mít na paměti, že jejich zákonnou povinností je na své děti platit výživné. Naprostá většina rodičů tuto svou povinnost řádně plní. Najdou se však i jedinci, kteří se domnívají, že po rozvodu nebo odchodu od partnera tuto povinnost nemají, vzhledem ke skutečnosti, že s nezletilými dětmi již nežijí ve společné domácnosti.

Člověk se může dostat do svízelné životní situace, finance se mu nedostávají, založil si novou rodinu, ale ani v této chvíli nesmí zapomínat na své předešlé závazky ke svým dětem. Tím, že na děti výživné neplatí, snad ani nedomýšlí, jak velké problémy druhému rodiči s řádnou výchovou společných dětí způsobuje. Jsou otcové a někdy i matky, které na výživném dluží desetitisíce a v nemálo případech dluží statisíce

Pokud výživné soustavně neplatí a ani jiným způsobem o děti neprojevuje zájem, má oprávněný rodič možnost navštívit Polici ČR a podat trestní oznámení. Mnoho rodičů si neví rady jak postupovat a jaké kroky učinit, aby výživné pro své děti od neplatícího rodiče získali. Zde je několik rad jak v takovémto případě postupovat a jaké doklady předložit při podání trestního oznámení:

neplacení výživného oznámit na Oddělení sociálně právní ochrany dětí a Úřadu práce dle místa bydliště

snažit se kontaktovat a upomínat otce o zaplacení dlužné částky

pokud víte, kde pracuje, podat na příslušný soud návrh na výkon rozhodnutí (exekuce na plat)

chronologicky si vést přehled o úhradách výživného

pokud stanovené měsíční výživné neposkytuje po dobu více jak čtyř měsíců a ani jiným způsobem o nezletilé děti neprojevuje zájem,

učinit trestní oznámení na PČR

k oznámení doložit všechny rozsudky soudu týkající se určení nebo úpravy výše výživného s vyznačenou právní mocí rozsudku,

chronologický přehled o platbách výživného a rodný list dítěte Oznámením však starosti nekončí, protože mnohý povinný rodič se odstěhuje, nemá stálé zaměstnání, s rodinou žádný kontakt neudržuje, není znám jeho pobyt. Někdy trvá měsíce, než je vypátrán a může být k věci vyslechnut, aby bylo možno případ předat státnímu zástupci k dalšímu opatření. Poměrně častou chybou matek nebo otců, kterým není výživné placeno, je dlouhodobé čekání a důvěra ve sliby, že bude výživné uhrazeno. Oprávněnému rodiči proto Policie ČR doporučuje zbytečně neotálet a věc oznámit. Včasným podáním trestního oznámení se zkracuje čas pro vyřízení a snižuje se dlužná částka. Svým způsobem to je i ochrana dlužníka, protože dlužná částka nemusí být tak vysoká a snadněji ji splatí.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

29. března 2019

