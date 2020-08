Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zapomíná na syna

Jindřichův Hradec - Dluží téměř 18 000 korun.

Z trestného činu zanedbání povinné výživy je podezřelý muž (40 let) z Jindřichohradecka. Od července loňského roku do současnosti řádně, včas a v plné výši neplní svou vyživovací povinnost vůči synovi, který žije u své matky. Tato povinnost mu byla stanovena rozsudkem Okresního soudu v Jindřichově Hradci a navíc mu vyplývá ze zákona o rodině. Výživné za uvedené období uhradil pouze několikrát, celkově tak dluží bezmála 18 000 korun. Na policisty z obvodního oddělení v Nové Bystřici se proto obrátila poškozená žena. Ti případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Muž by tak měl do dvou týdnů stanout před soudem.

23. srpna 2020

23. srpna 2020

