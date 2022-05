Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zapomíná na děti

České Budějovice - Dluží na výživném 37 000 korun.

Policisté z obvodního oddělení Trhové Sviny řeší ve zkráceném přípravném řízení případ zanedbání povinné výživy. Z tohoto skutku je podezřelý muž (42 let) z Českobudějovicka. Od listopadu loňského roku dosud řádně neplní svou vyživovací povinnost na své tři nezletilé děti a jejich matce neposílá soudem stanovenou výši měsíčního příspěvku. Za uvedenou dobu tak dluží již 37 000 korun. Do dvou týdnů by měl zapomnětlivý otec stanout před soudem.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

15. května 2022

vytisknout e-mailem