Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Zapomenutá kabela s doklady na střeše vozu

KRALOVICE - Policisté řeší případ odložené pánské kabelky na střeše automobilu na Nám. Osvobození v obci Kralovice. Policisté žádají veřejnost o pomoc.

Kralovičtí policisté se zabývají přijatým oznámením, kdy dne 23. listopadu 2020 v době od 13:30 do 14:30 hodin mělo dojít na Nám. Osvobození v obci Kralovice na parkovišti ke ztrátě pánské kabely, kterou si poškozený s největší pravděpodobností odložil na střechu svého vozu. Policisté v současné chvíli zjišťují veškeré okolnosti případu, a to zda ji majiteli ze střechy odcizila neznámá osoba v době, kdy se poškozený od zaparkovaného vozidla vzdálil a odloženou kabelu v omylu ponechal na střeše vozu. Policisté se zabývají i další verzí, kdy je taktéž možné, že poškozený v omylu odložil jeho kabelu, ve které měl uloženou pěněženku s obsahem finanční hotovosti, osobními doklady a platebními kartami na střechu vozu, do kterého následně usedl a z místa odjel, přičemž za jízdy (na dosud nezjištěném místě) mohlo dojít k pádu pánské kabely ze střechy vozu na silnici a neznámý pachatel si tuto mohl nálezem přisvojit. Pachatel svým jednáním způsobil hmotnou škodu poškozenému za necelých 9 tisíc korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a po pachateli pátrají. Zároveň žádají případné svědky, kteří by si všimli odložené kabely na střeše zaparkovaného vozu nebo přímo zpozorovali pohyb podezřelé osoby okolo zaparkovaného vozidla, aby se přihlásili osobně na obvodní oddělení v Obci Kralovice nebo zavolali na linku 158 a pomohli s řádným objasněním případu. Policisté předem děkují za případné poznatky.

nprap. Veronika Hokrová

25. listopadu 2020

