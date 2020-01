Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Zapnutý maják – no problem

PŘEROV - Řidič nereagoval na zapnutá světla ani zvuk.

Včera pár minut po půlnoci chtěla policejní hlídka z důvodu zvláštního způsobu jízdy zastavit řidiče osobního vozidla Š Octavia na ulici Dvořákova v Přerově. Policisté zapnuli maják s nápisem STOP a čekali, že vozidlo zastaví při okraji vozovky. Nicméně řidič vozidla na to nereagoval a pokračoval dál v jízdě, proto muži zákona přidali ke světelnému signalizačnímu zařízení i zvukový signál. Ani v tomto případě se hlídka nedočkala kýženého výsledku a v obci Kozlovice řidič začal jízdu zrychlovat. Hlídka se snažila před obcí Grymov vozidlo předjet, ale podezřelý řidič začal s autem kličkovat a navíc dostal smyk. Protože hrozilo, že by mohlo dojít k nehodě a zranění osob, rozhodla se hlídka vozidlo sledovat z bezpečné vzdálenosti. Za obcí Grymov bylo řízení vozidla již nad schopnosti řidiče a naboural, v křižovatce směrem na Prosenice, do svodidel. Policisté přiběhli k vozidlu a zákonným způsobem vyzvali osobu za volantem, aby vystoupila. Přitom bylo zjištno, že za volantem nesedí muž, ale řidička, která na výzvy nereagovala a dál seděla v autě. Policista přikročil k použití donucovacích prostředků a 23letou ženu z vozu vytáhl a nasadil jí pouta. Stejně tak na výzvy nereagoval ani její 41letý spolujezdec, který taktéž skončil v režimu zajištění a s nasazenými pouty. Při zákroku nedošlo ke zranění podezřelých a ani policistů. Provedená dechová zkouška u řidičky byla negativní, ale pozitivní byl orientační test na přítomnost amfetaminu a metamfetaminu v těle. Mladá žena uvedla, že cca před týdem pervitin užila. Lékařskému vyšetření se odmítla podrobit. Navíc se zjistilo, že má vysloven zákaz řízení motorových vozidel až do ledna příštího roku. Způsobená škoda byla předběžně stanovena na 40 000 Kč. Šetřením celé události, včetně nehody, se zabýváme.

por. Mgr. Miluše Zajícová

21. ledna 2020

