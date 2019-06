Zaplatil zálohu

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Šumperští policisté se zabývají případem možného podvodného jednání. Obrátil se na ně poškozený muž ze Šumperska, který se koncem dubna letošního roku domluvil s 33letým živnostníkem na provedení montáže betonového plotu, včetně dodání potřebného materiálu. Krátce na to spolu uzavřeli smlouvu o dílo, podle které mělo být oplocení hotové do 10. května a poškozený zároveň uhradil ve prospěch účtu zhotovitele zálohovou platbu ve výši 27 tisíc korun. Oplocení však do současné doby nebylo zbudováno a podezřelý muž se nemá ani k vrácení finanční zálohy. V případě prokázání viny a odsouzení hrozí muži za takové jednání podle trestního zákoníku až dvouletý trest odnětí svobody, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

