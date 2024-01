Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Zaplatil i za to, že není Američanem

ZNOJEMSKO: Okamžitá investice měla přinést muži ze Znojemska půlmiliónový zisk.

Na reklamu v mobilní platformě reagoval sedmadvacetiletý muž ze Znojemska. V písemné komunikaci s podvodníkem dostal zajímavou nabídku. Okamžitá investice jednoho tisíce a pětiset korun do virtuální peněženky mu měla během krátké doby vydělat nejméně půl miliónu korun. Po odeslání částky mu přišla zpráva, že do půldruhé hodiny se peníze objeví na jeho kontě. Následně už přicházely jen požadavky na platby. Muž mimo jiné zaplatil za to, že není občanem Spojených států či stanovenou daň z příjmu. Na další požadavky už naštěstí nereagoval a případ oznámil na policii. I tak přišel o skoro dvacet tisíc korun.

por. Bohumil Malášek, 11. ledna 2024

