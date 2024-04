Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Zapálení stanu s lidmi

Kriminalisté zadrželi muže, který zapláli stan, ve kterém byly dvě ženy.

Kriminalisté třetího policejního obvodu, kteří se zabývají mimo jiné vyšetřováním požárů, zadrželi 24 hodin po činu muže, který v Kobylisích zapálil stan, v němž byly dvě ženy. Těm se naštěstí povedlo dostat z hořícího stanu ven včas a v neraněném stavu.

Kriminalisté po muži začali pátrat a během čtyřiadvaceti hodin ho zadrželi ve vestibulu metra metra Prosek. Třiačtyřicetiletý muž pak skončil na jejich služebně na Palmovce, kde se jako podezřelý k činu doznal.

Případ si následně do vyšetřování převzali kriminalisté z oddělení vražd a to vzhledem k tomu, že podezřelému hrozí až dvanáctiletý trest odnětí svobody. Je totiž podezřelý z trestného činu těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusu spáchaného na dvou osobách. Kriminalisté zároveň podali podnět na jeho vzetí do vazby, kde následně také skončil.

Případ se stal 6. března okolo 20. hodiny u ulice Lhotákova v Praze 8.

mjr. Jan Daněk – 5. 4. 2024

Odkazy do noveho okna místo činu Detailní náhled

Související dokumenty Zadržení muže - stan.mp4

Velikost souboru:71,9 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem