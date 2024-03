Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Zaostřeno na dálnici D11

KRAJ – Řada přestupců, různé prohřešky.

Sedm hlídek policistů z dálničních oddělení v Královéhradeckém kraji se dnes věnovalo, v rámci speciální dopravní akce, odhalování nešvarů řidičů nákladních i osobních vozidel. Zacíleno jsme měli mimo jiné i na předjíždění nákladních vozidel, která svou nedostatečnou rychlostí na dálnici omezovala v jízdě ostatní automobily. V průběhu pěti hodin jsme na 63 kilometrech dálnice D11 odhalili v součtu 47 přestupců.

Policistky a policisté z dálničních oddělení Pravy, Střítež, Hořice a také z oddělení silničního dohledu krajského policejního ředitelství se věnovali na 63 kilometrech dálnice D11 odhalování řidičů, kteří v mnoha ohledech nerespektovali zákon.

Cílili jsme i na řidiče kamionů, jejichž nedostatečná rychlost omezovala v jízdě další vozidla. Tito řidiči kamionů se dopouštějí porušení zákona 361 o provozu na pozemních komunikacích, a to konkrétně §36 odstavec 4 („Řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg a řidič jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, nesmí předjíždět jiné vozidlo, pokud k jeho předjetí nemá dostatečnou rychlost, takže by omezil v jízdě ostatní vozidla svou výrazně nižší rychlostí jízdy“). Policisté po zadokumentování těchto přestupků (formou videozáznamu) přestupce předepsaným způsobem zastavili a v 6 případech jim v příkazním řízení na místě udělili sankci v souhrnné částce 28 500 Kč. Od roku 2024 je za tento přestupek předepsána sankce ve výši 4 500 – 5 500 korun a 6 trestných bodů. Ve správním řízení může být přestupci udělena sankce až do výše 25 000 korun a 6 trestných bodů k tomu.

Pakliže jsou řidiči přestupci cizinci, hrozí jim kauce až do výše 25 tisíc korun. Kauce slouží jako zajišťovací prostředek, pro případ, že by se přestupce nechtěl dostavit k projednání svého přestupku před příslušný správní orgán a lze ji uložit až do výše možného postihu za porušení zákonných ustanovení.

Hlídky kontrolovaly nákladní vozidla i po stránce nevyhovujícího technického stavu, ale zkoumaly také sociální předpisy, tedy nedodržení přestávek a doby jízdy a odpočinku. Kontrolovali jsme i časový poplatek na zpoplatněných úsecích dálnic, další zjištěná pochybení se týkala držení telefonu či jiného hovorového nebo záznamového zařízení, přestupky byly zjištěny i nesprávným způsobem jízdy.

V součtu byly na místě uloženy v příkazním řízení sankce ve výši 72600 Kč za 44 zjištěných přestupků. Tři přestupky jsme oznámili správnímu orgánu k dořešení, v jednom případě šlo o jízdu pod vlivem návykové látky.

Mezi nejčastější prohřešky patřil nesprávný způsob jízdy, jízda bez uhrazeného dálničního poplatku, překročení rychlostního limitu, nevyhovující technický stav vozidel nebo například jízda pod vlivem návykové látky atd.

„Výše uvedená protiprávní jednání v dopravě vedou v důsledku k narušení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a mohou být příčinou vážných dopravních nehod. Proto se budeme této kontrolní činnosti i nadále intenzivně věnovat, a to i v průběhu běžného výkonu služby, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Dnešní dopravní akce s větším nasazením dopravních policistů na dálnici D11 není rozhodně poslední. Neustále se na celém území kraje věnujeme a budeme věnovat kontrole dodržování všech pravidel provozu na pozemních komunikacích, protože bezpečí v silničním provozu je pro nás stěžejní,“ říká kpt. Bc. Milan Struhár, vrchní komisař odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

O tom, že se problematice předjíždění kamionů na dálnici v našem kraji dlouhodobě a průběžně věnujeme, svědčí i zveřejněný videozáznam dálničních policistů z Prav z roku 2019, kde řidiče kamionu řešil za porušení předpisů policista na motocyklu.

Dálniční policisté zařazeni do výše uvedené dopravně bezpečnostní akce však byli odpoledne převeleni k záchranným pracím a k evakuaci obyvatel při požáru bytu na Moravském Předměstí v Hradci Králové.

Další dopravně bezpečnostní akce čeká na policisty již zítra, kdy začínají Velikonoce a s tím zvýšený dohled na silnicích v kraji.

mjr. Magdaléna Vlčková

28.3.2024; 21:10 h

Odkazy do noveho okna Předjíždění kamionů na D11 Detailní náhled

