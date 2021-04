Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Zanechal výbušnou sbírku

BRNO VENKOV: Vášní sběratele byly zbraně a válečná historie

Nečekané překvapení zažili policisté v rekreační chatě na Brněnsku. Tam zjišťovali okolnosti úmrtí jejího majitele, přičemž si během ohledání v chatě nemohli nevšimnout značného množství uložené munice. Zemřelý šestačtyřicetiletý muž byl totiž vášnivým sběratelem předmětů s válečnou tématikou. Ve své sbírce měl široký průřez ostrého vojenského střeliva z období druhé světové války. Většinu zřejmě nalezl a vykopal na místech, kde se bitvy historicky odehrály. Některé kusy proto byly silně zkorodované. Nálezy munice z války nejsou ani po letech ojedinělé. To však, jaké množství vojenského materiálu nashromáždil muž ve své chatě je raritou. Zajištěno bylo 26kg malorážové munice, téměř osm set dělostřeleckých granátů, osmdesát ručních granátů a devet leteckých pum. Velký podíl zajištěné munice policejní pyrotechnici odvezli k odborné likvidaci, část však byla v takovém stavu, že ji bylo nutné odpálit na vhodném místě, nedaleko od chaty. Delší převoz by totiž mohl být zbytečně rizikový. Uvedeným případem se nyní zabývají kriminalisté, držení zbraní a munice bez patřičných povolení je totiž trestné. Úmrtí muže zřejmě souvisí s jeho zdravotním stavem, nic nenasvědčuje tomu, že by na jeho smrti měla podíl nějaká další osoba.

Nyní je také vhodná příležitost pro ty, kteří si podobný nález, přes všechno nebezpečí s ním spojené zanechali a zbraň nebo munici odnesli domů. Protože stále probíhá zbraňová amnestie, mají možnost tyto beztrestně odevzdat. Nebo raději policisty přivolat na místo uložení, aby se starou a mnohdy poškozenou municí nemuseli manipulovat a nikoho tím neohrozili. To je totiž také jediný správný postup při podobných nálezech. Jen profesionál - policejní pyrotechnik dokáže maximálně eliminovat případná rizika při manipulaci s těmito nebezpečnými předměty.

Možnosti beztrestného odevzdání zbraní a střeliva v rámci amnestie v našem kraji využilo už několik desítek lidí, kteří odevzdali 83 zbraní a téměř čtyři tisíce nábojů do nich. O víkendu se k nim přidal například i dvaatřicetiletý muž, který policistům v Kuřimi odevzdal 100kg střeliva a podomácku vyrobenou střelnou zbraň.

nprap. David Chaloupka, 6. dubna 2021

