Zaměřoval se na auta

CHOMUTOVSKO - Nepohrdl ani jízdou v traktoru; Expříteli „vyčistila“ poštu.

Několik trestných činů spáchaných v poslední době na Chomutovsku má mít podle zjištění policistů na svědomí 31letý muž z Jirkova. Přestože ani nevlastní řidičské oprávnění a dokonce má uložen zákaz řízení motorových vozidel, zaměřil se právě na motorová vozidla všeho druhu.

Podle policistů se dotyčný již v červnu měl společně s dalším mužem vloupat do areálu autobazaru v Chomutově. Tam pak měli u jednoho z vozidel odříznout katalyzátor s výfukem, z dalšího auta odmontovat registrační značky a připevnit je na osobní vůz značky Peugeot, s kterým měli nakonec odjet. Odcizeného Peugeota pak měli odstavit v Jirkově.

Další trestné činnosti se měl Jirkovan dopustit v srpnu. V ulici Na Borku měl vniknout do zaparkovaného osobního vozidla, které se za použití násilí pokoušel nastartovat, což se mu však nepodařilo.

O několik dní později se měl v brzkých ranních hodinách znovu vloupat do již zmíněného autobazaru, kde se mu pak podařilo dostat do vozidla typu transporter, nastartovat ho a odjet do obce Místo, kde auto odstavil. V ten den měl zřejmě chuť se znovu projet, odpoledne totiž na pozemku nacházejícím se v okrese Chomutov vnikl do pracovního traktoru, který nastartoval a odjel s ním nad obec Blahuňov. Tam mu došla nafta a jízda tak skončila. Muž však zůstal sedět v kabině, takže ho tam našel majitel traktoru. Ten se totiž svůj stroj po zjištění, že mu s ním někdo odjel, vydal hledat. Podezřelému se sice podařilo před majitelem utéct, neradoval se však dlouho. O pár hodin později a pár kilometrů dál ho také díky získanému popisu zadrželi policisté.

Vyšetřovatel zadrženému, který měl popsaným počínáním způsobit škody přesahující 80 tisíc korun, sdělil obvinění ze spáchání trestných činů neoprávněného užívání cizí věci, poškození cizí věci a krádeže. Kromě nich byl kvůli porušování uloženého zákazu řízení obviněn také z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě odsouzení může tento recidivista skončit až na dva roky ve vězení.

Expříteli „vyčistila“ poštu

Obvinění ze spáchání trestných činů neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací a porušení tajemství dopravovaných zpráv čelí 54letá žena z Chomutovska. Ta podle zjištění policistů měla po rozchodu se svým přítelem opakovaně bez jeho svolení vstoupit do jeho emailové schránky a pročítat jeho elektronickou komunikaci. Nakonec ještě vymazala obsah všech složek jeho emailové schránky včetně tzv. „koše“. Dostat se do emailové schránky svého expřítele pro dotyčnou nebyl žádný problém, heslo totiž znala ještě z doby jejich společného soužití.

Pokud se případ dostane k soudu, mohl by ženě podle zákona za popsané jednání hrozit v krajním případě až tříletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 12. srpna 2022

