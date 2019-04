Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Zaměřili se na stavební buňky

KAŠPERSKOHORSKO - Pachatel o víkendu vnikl do buňky a odcizil zednické náčiní.

Policisté na obvodním oddělení v Kašperských Horách přijali oznámení o vloupání do stavební buňky. Neznámý pachatel v době od 13. do 15. dubna tohoto roku vnikl po poškození dveří do vnitřních prostor a odcizil různé zednické nářadí. Pachatel se pokusil vypáčit dveře do druhé buňky, což se mu nepovedlo.

Poškozeným vznikla škoda přesahující padesát tisíc korun.

Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádež a poškození cizí věci.

nprap. Ladmanová Dana

16. dubna 2019

