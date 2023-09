Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zaměřili se na cigarety

Karviná - při posledním vloupání byli zadrženi

Orlovští kriminalisté koncem srpna obvinili dva muže (32 a 36 let) ze spáchání přečinů krádeže vloupáním a poškození cizí věci. Obvinění předcházela důkladná operativní činnost, dokonalá místní a osobní znalost a v neposlední řadě úzká spolupráce kriminalistů s policisty obvodních oddělení Bohumín a Orlová.

Začátkem srpna měli oba muži násilně vniknout do jedné prodejny potravin v Bohumíně a odcizit cigarety různých značek v předběžné výši 90 000 korun. Škoda, kterou měli způsobit vypáčením dveří, byla odhadnuta na 9 000 korun.

O týden později „nezvaně navštívili“ restaurační zařízení v Orlové. Kromě cigaret je měly zaujmout také elektronické cigarety a náplně do nich, doutníky, alkohol, sladkosti a mobilní telefon vše ve výši téměř 40 000 korun. Násilným vniknutím měli majiteli způsobit další škodu, odhadnutou na 30 000 korun.

Pomyslná klec spadla minulý týden. Policisté muže zadrželi při dalším vloupání do bohumínské prodejny. K odnesení měli nachystány cigarety v celkové hodnotě přesahující 27 000 korun. Škoda vzniklá vloupáním byla vyčíslena na téměř 10 000 korun.

Mladší z obviněných mužů s kriminalisty spolupracoval, svou trestnou činnost nepopíral. Uvedl, že ke krádežím ho vedla finanční tíseň a svého jednání lituje. Starší se vyjádřil pouze k poslednímu skutku, u kterého byl zadržen. Aby trestnou činnost neopakoval, je jeho trestní stíhání vedeno vazebně. Oběma hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

por. Mgr. Daniela Vlčková

oddělení tisku

1. 9. 2023

