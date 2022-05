Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Zaměřili jsme se na chodce a cyklisty

KROMĚŘÍŽSKO: Někteří si odváželi pokutu.

Tento týden se policisté jednotlivých obvodních oddělení a dopravního inspektorátu zaměřili na zvlášť zranitelné účastníky silničního provozu – chodce a cyklisty. Dohlíželi zejména na pohyb jezdců na jízdních kolech, kolech s pomocným motorem, na elektrokolech, koloběžkách a elektrokoloběžkách. Kontrolovali povinnou výbavu těchto dopravních prostředků a to, zda účastníci mladší 18 let mají při jízdě nasazenou přilbu. Všichni zastavení se zároveň podrobili dechové zkoušce.

Policisté se v průběhu akce setkali s jízdou na chodníku, s tím, že osobám mladším 18 let chyběla přilba nebo měli dopravní prostředek ve špatném technickém stavu. Hlídky přestupky řešily uložením blokových pokut.

K jízdě na výše uvedených dopravních prostředcích, jejichž maximální rychlost nepřesahuje 25 km/h a výkon je do 1000 W, musí jezdec použít stezku pro cyklisty, pozemní komunikaci, chodník můžou užít jen děti do 10 let. Přilba je povinná do 18 let, doporučená je však i osobám starším. Koloběžka je určena pouze pro jednu osobu, tudíž není možné, aby na nich rodiče vozili své děti. Ohrožují tím jejich zdraví a mnohdy i životy.

6. května 2022, nprap. Ing. Barbora Balášová

