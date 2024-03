Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Zaměřil se na zaparkovaná vozidla

KARLOVARSKO – Nejméně patnáct jich poškodil.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání šestatřicetiletého muže z Karlových Varů, kterého obvinili ze spáchání přečinu poškození cizí věci.

Obviněný muž měl od první poloviny února letošního roku do soboty 16. března letošního roku v Karlových Varech poškodit nejméně patnáct zaparkovaných osobních vozidel.

S poškozováním vozidel měl začít ve čtvrtek 7. února letošního roku v ulicích města Karlovy Vary. Nejprve ho zaujalo zaparkované osobní vozidlo značky Audi, ke kterému přistoupil a poškodil jej několika vrypy v celkové délce téměř tři metry. Takto měl pokračovat až do středy 13. března, kdy podobným způsobem na několika dalších místech poškodil dalších šest zaparkovaných osobních automobilů. V sobotu 16. března měl opět vyrazit do ulic Karlových Varů. U jednoho z domů si všiml v blízkém okolí několika parkovacích míst, kde postupně poškodil celkem osm dalších zaparkovaných vozidel. Vozidla měl muž poškodit kamenem, přičemž u všech vozidel způsobil několik vrypů do laku.

Případem se začali zabývat karlovarští policisté společně s kriminalisty, kterým se podařilo sérii poškozených vozidel objasnit.

Svým jednáním měl způsobit škodu přibližně 700 tisíc korun.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

nprap. Jan Bílek

26.3.2024

Související dokumenty Video

Velikost souboru:46,7 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem