Zaměřil se na seniory

KARLOVARSKO – Vylákal z nich téměř 3 miliony korun.

Karlovarským kriminalistům se podařilo dopadnout pachatele, který se při páchání trestné činnosti zaměřil zejména na seniory a ve třech případech od nich podvodně vylákal peníze. Celková škoda, kterou podvedeným starším lidem způsobil, se vyšplhala na téměř 3 miliony korun.

Muž měl na různých místech v Karlových Varech oslovit starší lidi na ulici s ochotou pomoci. Po navázání bližšího vztahu pod záminkou získání finančních prostředků, měl uvádět, že se právě nachází ve finanční tísni. Muž měl vždy pro půjčení peněz několik legend, které na seniory udělaly dojem tak, že neměli důvod muži nevěřit. Nejvíce se pachateli podařilo podvést a zmanipulovat 84letou ženu z Karlových Varů. Muž měl využít její bezbrannosti a postupně z ní vylákat přes dva miliony korun. Důvodů pro půjčení peněz měl spoustu. Uvádět měl například, že je potřebuje na rekonstrukci bytu či pro své děti. Žena muži uvěřila a požadované peníze mu dala. Muž za ní měl poté do jejího bydliště dál docházet a požadovat další finanční prostředky. Ty měl poté použít pro svoji potřebu.

Prověřováním a operativním šetřením se kriminalistům následně podařilo muže vypátrat a zadržet. Kriminalisté z druhého oddělení obecné kriminality v Karlových Varech zahájili trestní stíhání 34letého muže z Karlovarska, kterého obvinili ze spáchání pokračujícího zločinu Podvod. Vyšetřovatel podal podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Ten jej akceptoval a soudce poslal obviněného muže do vazební věznice, kam jej následně policisté od soudu eskortovali.

Tohoto jednání se dopustil i přesto, že byl za stejný trestný čin již v minulosti odsouzen nebo potrestán. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na osm let za způsobenou značnou škodu.

Prevence:

Nejen senioři by si měli dávat pozor na to, komu otevírají dveře od svých bytů a s kým se dávají do řeči na ulici. Podvodníci využívají různé lsti a záminky, které jsou schopni zkusit na kohokoliv. Využívají Vaši důvěřivosti a působí na Vaše city, aby se dostali k Vašim penězům. Nedůvěřujte neznámým lidem, nevěřte sebetragičtějším legendám a nepouštějte cizí lidi do svého obydlí.

prap. Eva Valtová

mjr. Bc. Kateřina Krejčí

2. 12. 2019

