Zaměřil se na měděnou střešní krytinu

KARLOVARSKO – Odcizil také okapy a žlaby.

Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – město sdělili podezření ze spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věci devětadvacetiletému muži ze Sokolovska.

Ten se měl dopustit krádeží nejméně ve třech případech v Karlových Varech, a to od druhé poloviny prosince loňského roku do úterý 17. ledna letošního roku.

V prvním případě měl muž vyrazit do ulic Karlových Varů začátkem ledna letošního roku. Zaujmout ho měl komplex budov, u kterého se zastavil. Následně vnikl do samotného komplexu, odkud vylezl na střechu jedné z budov, která měla měděnou střešní krytinu. Tu měl z části odcizit a z místa odejít. Jen o pár dní později měl vylézt na další budovu nedaleko té první se stejnou střešní krytinou. Tu měl opět odcizit. Z obou střech se mu tak podařilo odcizit přibližně osmdesát metrů čtverečních krytiny, kterou si měl stříhat na části, které dával do přinesené tašky.

Poslední krádeže se měl dopustit od druhé poloviny prosince loňského roku do úterý 17. ledna letošního roku. To si měl všimnout domu, který zrovna procházel rekonstrukcí. Když k němu přišel, zjistil, že se na domě nachází měděné okapové svody a měděné okapové žlaby. Následně měl odcizit téměř deset metrů okapu a tři metry žlabů.

Svým jednáním měl způsobit škodu přibližně 430 tisíc korun.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Jan Bílek

31.1.2023

