Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Zaměřil se na garáž

SOKOLOVSKO – Několikrát se do ní vrátil.

Policisté z obvodního oddělení Horní Slavkov sdělili podezření ze spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věci čtyřiačtyřicetiletému muži z Karlovarska.

Podezřelý muž měl v první polovině února letošního roku v dopoledních hodinách v jedné obci na Sokolovsku přijít k jedné z garáží. U garáže poškodil okno a následně vniknul do vnitřních prostor. Všimnout si měl zaparkovaného vozidla značky BMW, ze kterého odcizil katalyzátor. Dále pak z vozidla ještě demontoval čtyři kusy hliníkových disků a prohledal skříň, ze které odcizil tři balíky elektrod a také pátý hliníkový disk. S odcizenými věcmi měl odejít a následně je prodat.

O několik dní později se měl do stejné garáže vrátit a znovu jí prohledat. Z garáže po chvíli odešel, aniž by něco odcizil. Naposledy se do stejné garáže vrátil v sobotu 25. února letošního roku. Ze zaparkovaného vozidla měl vymontovat autobaterii. Dále měl odcizit měděný kabel nebo například různé nářadí. S věcmi z garáže ale neodešel, jelikož ho přímo na místě zadrželi policisté z obvodního oddělení Horní Slavkov.

Svým jednáním měl na odcizených a poškozených věcech způsobit celkovou škodu přibližně 55 tisíc korun.

Na základě rozhodnutí Okresního soudu v Sokolově byl čtyřiačtyřicetiletý muž odsouzen k výkonu trestu odnětí svobody.



nprap. Jan Bílek

1.3.2023

