Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Zaměřeno nejen na bezpečnostní pásy

KRAJ – Rozsáhlá preventivní bezpečnostní akce na území celého kraje.

Přes 200 vozidel zkontrolovali na předem vytipovaných stanovištích na území celého Královéhradeckého kraje policisté v průběhu pondělí 11. března 2019. S cílem preventivně působit a maximálně se přitom snažit eliminovat nekázeň účastníků silničního provozu a snížit tak počet dopravních nehod a jejich následky se uskutečnila na celém území Královéhradeckého kraje dopravně bezpečnostní akce „TISPOL“. Téměř čtyřicet policistek a policistů se zaměřilo na dodržování používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů v motorových vozidlech. Kromě této priority se však samozřejmě policisté zaměřili i na závažná porušování zákona o provozu na pozemních komunikacích v platném znění.

Na předem vytipovaných stanovištích zkontrolovali policisté celkem 226 vozidel a zjistili 83 přestupků. Mezi nejčastější porušení pravidel patřilo držení hovorového zařízení v ruce, celkem ve 22 případech a nepoužití bezpečnostních pásů, a to ve 20 případech, dále policisté zjistili ve 12 případech nevyhovující technický stav vozidla, u dvou řidičů byla zjištěna přítomnost návykové látky, v jednom případě byl řidič pod vlivem alkoholu a v jednom případě byla porušena rychlost. Zahraničnímu řidiči, který při předjíždění na dálnici svou výrazně pomalejší rychlostí jízdy omezoval ostatní řidiče, byla uložena kauce ve výši 10 000,- Kč. Kauce slouží jako zajišťovací prostředek, pro případ, že by se přestupce nechtěl dostavit k projednání svého přestupku před příslušný správní orgán a lze ji uložit až do výše možného postihu za porušení zákonných ustanovení.

V případě, že řidič nepoužije za jízdy bezpečnostní pás, hrozí mu na místě pokuta až do výše 2000 korun, ve správním řízení 1500 až 2500 korun a přičteny mu budou tři trestné body.

Dosavadním šetřením dvou tragických nehod, při nichž zemřely v uplynulých dnech na silnicích Královéhradeckého kraje dvě osoby (https://www.policie.cz/clanek/tragicka-nehoda-na-novobydzovsku.aspx a https://www.policie.cz/clanek/tragicka-nehoda-v-ohnisove.aspx), bylo zjištěno, že ani jedna z nich nebyla připoutána bezpečnostními pásy. I to je mimo jiné důvod, proč budou policisté namátkově v těchto dopravně bezpečnostních akcích zaměřených zejména na použití bezpečnostních pásů na území celého kraje nadále pokračovat.

por. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA

12. března 2019



vytisknout e-mailem