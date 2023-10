Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zaměřeno na Stovky

MOSTECKO - Bezpečnostní složky spojily síly.

Čtvrtečního odpoledne se již po páté sešli policisté a městští strážníci v mosteckých Stovkách. Rozděleni do smíšených hlídek opět kontrolovali jak veřejné prostranství, tak jednotlivé prostory domů. Hlavním úkolem je zvýšení bezpečnosti a dodržování veřejného pořádku v dané lokalitě. Policisté se s městskými strážníky zaměřili také na pátrání po osobách, které jsou potřeba k procesním úkonům orgánů Policie ČR nebo na byty obývané cizími státními příslušníky bez potřebných dokumentů. To, že tyto opatření sklízí ovoce, včerejší akce ukázala. Mostečtí policisté prověřují aktuálně ve Stovkách případ série vloupání do sklepů, ze kterých zmizelo mnoho věcí včetně jízdních kol. Jedna z hlídek si povšimla poškozené kovové mříže, za kterou je vstup do suterénu. Tam strážci zákona narazili na muže, který v daném domě rozhodně nebydlel. Návštěvník prý v cizí sklepní kóji hledal jeho ukradenou bundu. Svezení na stanici měl tak zajištěný služebním vozidlem. To, jestli má nějaký podíl na vloupačkách a krádežích v lokalitě, policisté aktuálně prověřují. Mostečan se ale návštěvou cizího sklepa mohl dopustit i přečinu porušování domovní svobody. Mimo zjištění této trestné činnosti smíšené hlídky vypátraly i dvě hledané osoby, z nichž jedna je taktéž podezřelá z nezákonného jednání. Byly zjištěny a vyřešeny dva přestupky, a to proti veřejnému pořádku a proti silničnímu provozu. V rámci naplánovaného opatření společné hlídky zkontrolovaly celkem 148 osob.

Kromě menších každodenních opatření, která společně realizují obě bezpečnostní složky, budou i nadále realizovány další velké společné akce s obdobným zaměřením, jako tomu bylo uplynulý čtvrtek odpoledne.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

13. října 2023

