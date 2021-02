Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Zákrok policistů směřující k záchraně života a zdraví

SEVERNÍ PLZEŇSKO - Policistům ze zásahové jednotky ve spolupráci s policisty územního odboru Plzeň-venkov se podařilo zajistit muže, který sám sebe ohrožoval na životě a zdraví.

Včera krátce před půl sedmou večer došlo poblíž jedné obce na severním Plzeňsku k dopravní nehodě osobního motorového vozidla Ford Galaxy. Bezprostředně poté, co jsme obdrželi informace o této události, na místo vyjeli policisté, kteří vedle havarovaného vozu v silničním příkopu nalezli muže zjevně pod vlivem alkoholu. Muž se po výzvě odmítl podrobit dechové zkoušce na zjištění přítomnosti alkoholu a policistům tvrdil, že havarované vozidlo neřídil. Následně začal manipulovat se zbraní, přičemž vyhrožoval, že tuto zbraň použije proti své osobě. Pak muž z místa odešel do domu v obci, který užívá. Jelikož byla důvodná obava, že by muž mohl zbraň proti sobě použít, byly na místo povolány další síly a prostředky, a to včetně zásahové jednotky Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje a policejního vyjednavače. Ten s mužem navázal telefonickou komunikaci, která trvala přibližně dvě hodiny. Potom již muž přestal s policistou komunikovat, a jelikož o to více vzrostla důvodná obava o jeho život a zdraví, bylo rozhodnuto o provedení policejního zákroku. Policisté ze zásahové jednotky okolo jedenácté hodiny večer vstoupili do obydlí, kde nalezli ve sklepě spícího muže, kterého následně zajistili, stejně tak jako zbraň, kterou na místě nalezli. S největší pravděpodobností se jedná o zbraň plynovou, která bude podrobena znaleckému zkoumání. Muži policisté provedli dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která v tu dobu činila hodnotu 1, 77 promile a při opakované dechové zkoušce 1, 88 promile. Muž se odmítl podrobit odběru biologického materiálu a po prohlédnutí lékařem byl převezen do policejní cely.

Díky profesionální práci všech zúčastněných policistů se podařilo zachránit život 40letého muže, který mohl případně kromě sebe ohrozit na životě a zdraví i ostatní.

Případem se v současné době zabývají policisté z územního odboru Plzeň-venkov.

por. Mgr. Pavla Burešová

23. února 2021

