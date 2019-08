Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Zákony mu nic neříkají

HRANICE - Za stále se opakující trestnou činnost skončil ve vazbě.

Minulý týden byl policisty zadržen 28letý muž, který se dopouštěl trestné činnosti především na Hranicku od února letošního roku. Začátkem roku společně s dalším podezřelým, o tři roky mladším spolupachatelem, vykopli uzamčené vchodové dveře do domu v obci Potštát. Z obývacího pokoje odnesli televizor, přehoz na postel a tři láhve tvrdého alkoholu. Poškozené majitelce způsobili škodu 5 600 Kč. Minulý týden v pondělí vypáčil, tentokrát již sám, okno, umístěné dva metry nad zemí, do bytu na ulici Bezručova v Hranicích a odcizil z něho bezdrátový přenosný reproduktor + subwoofer, vrtačku, mobilní telefon, stříbrně šperky a zlatý prstýnek, klíč od osobního motorového vozidla Mitsubishi a klíče od garáže. Za pomoci odcizených klíčů vnikl do garáže, kde odcizil 4 ks pneumatik, nastartoval vozidlo a odjel s ním pryč. Neoprávněně ho užíval asi dva dny a za tu dobu se mu podařilo poškodit kapotu. Okradenému majiteli tak způsobil škodu na odcizených věcech, poškození vozu a na vyjetých pohonných hmotách necelých 14 000 Kč. Přibližně ve stejné době zamířil i do sousedního okresu do obce Kelč, kde v zahrádkářské kolonii odcizil z chaty sekačku a 4 láhve whisky. Škoda v tomto případě byla vyčíslena na necelých 10 000 Kč. Ve dvou případech byl také zastaven a kontrolován, jednou strážníky městské policie a jednou policisty, při jízdě ve vozidle, které neoprávněně užíval i když má soudem vysloven zákaz řízení motorových vozidel až do roku 2021. Při druhé kontrole policisté podezřelého ve vozidle zastavili v obci Drahotuše a v tu dobu již vozidlo procházelo pátráním, proto bylo zajištěno a po provedených úkonech předáno majiteli. Obviněný muž je zkušený recidivista, který byl za majetkovou trestnou činnost v minulosti několikrát odsouzen a pobýval i ve výkonu trestu odnětí svobody. Minulý týden mu policejní komisař sdělil obvinění z pěti trestných činů a to krádež, porušování domovní svobody, poškození cizí věci, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a neoprávněné užívání cizí věci. S ohledem na další možnou trestnou činnost, které by se mohl dopouštět, byl z naší strany dán podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby, který státní zástupce akceptoval a soud rozhodl o jeho umístění do vazby, kde pravděpodobně setrvá až do rozhodnutí soudu.

por. Mgr. Miluše Zajícová

27. srpna 2019

vytisknout e-mailem