Základní odborná příprava a nábor

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požádal o následující informace:



- Jak dlouho trvala základní odborná příprava v roce 2013, 2018 a 2023?

- Změnila se základní odborná příprava v období pandemie Covidu-19? Pokud ano jak?

- Proběhla změna základní odborné přípravy v rámci potřeb PČR?

-Z kolika částí se skládá odborná příprava nyní a jak dlouho jednotlivé části trvají?

- V jakých institucích prodělávají policisté základní odbornou přípravu?

- Jsou instituce zaměřeny dle rozlišení výuky či specializace (správní řád vs taktická příprava atd.), nebo policista absolvuje základní odbornou přípravu v jedné instituci?

- Policisté připravující se v rámci odborné přípravy jsou jmenováni do jakých hodností?

- Lze poskytnout tabulku s rozdělením dle jmenování do hodností nově nastupujících policistů, kteří se účastní základní odborné přípravy?

- Je možné že by se některý policista nemusel účastnit základní odborné přípravy?

- Pokud ano za jakých podmínek?

- Jak a kdy (v jaké fázi náboru) probíhá výběr místa výkonu služby nového policisty? AČR nabízí systemizovaná místa dle potřeb AČR – nelze si zvolit kde bude voják sloužit. Je tomu u PČR jinak?

- Může policista ovlivnit místo výkonu služby dle jeho preferencí? Pokud ano jak?

- Kolik bylo vyplaceno v jednotlivých letech (2010 až 2023) náborových příspěvků (jejich absolutní počet a celková vyplacená suma)?

- V jakém místě probíhají fyzická a psychologická vyšetření zájemců o služební poměr??

- V jakém místě probíhají fyzická přezkoušení zájemců o služební poměr?

- Jak často musí policista absolvovat fyzické přezkoušení?

- Existují 4 skupiny s požadavky na fyzickou zdatnost policistů. Dohledal jsem však pouze požadavky na fyzickou zdatnost pro druhou skupinu. Lze poskytnout požadavky na fyzickou zdatnost všech skupin?

- Lze poskytnout informace kolik policistů patří do jaké skupiny dle požadavků na fyzickou zdatnost?

- Je možné, že by policista v základní odborné přípravě obdržel ke svému platu zvláštní příplatek?

- Lze poskytnout kolik policistů dostalo v letech 2010-2013 v rámci základní odborné přípravy zvláštní příplatek?

- Je možné, že by policista v základní odborné přípravě obdržel ke svému platu osobní příplatek?

- Lze poskytnout kolik policistů dostalo v letech 2010-2013 v rámci základní odborné přípravy osobní příplatek?

- Je možné, že by policista v základní odborné přípravě obdržel ke svému platu odměnu?

- Lze poskytnout kolik policistů dostalo v letech 2010-2013 v rámci základní odborné přípravy odměnu?

- Je v rámci PČR možné přeskočit služební hodnost, pokud si např. policista rozšíří vzdělání, ale nesplňuje dobu trvání služby?

- Může být nový policista jmenován do služební hodnosti vrchního komisaře a vyšší přestože nesplňuje požadavek na dobu služby u PČR, ale sloužil např v AČR u Vojenské policie?



Policie České republiky sdělila žadateli k jednotlivým bodům následující informace:



1. Jak dlouho trvala základní odborná příprava v roce 2013, 2018 a 2023?



Rok: 2013



Výuka základní odborné přípravy (ZOP) probíhá dle vzdělávacího programu s názvem ZOP 2013. Celková délka vzdělávání je 12 měsíců. Členěna do 4 částí:



1 měsíc - nástupní příprava realizována v ŠPS (Školní policejní středisko)

6 měsíců - I. školní část ve VPŠ/ÚPVSP (realizováno na Střední policejní škole, od roku 2016 policejní vzdělávání přešlo pod Policejní prezidium, Útvar policejního vzdělávaní a služební přípravy)

2 měsíce - řízená praxe v ŠPS (Školní policejní středisko)

3 měsíce - II. školní část v VPŠ/ÚPVSP (realizováno na Střední policejní škole, od roku 2016 policejní vzdělávání přešlo pod Policejní prezidium, Útvar policejního vzdělávaní a služební přípravy)



rok: 2018



Výuka ZOP probíhá dle vzdělávacího programu s názvem ZOP 2018. Celková délka vzdělávání 12 měsíců. Členěna do 4 částí:



15 dní - nástupní příprava

6 měsíců - odborná výuka I

3 měsíce - řízená praxe

2 měsíce - odborná výuka II



rok: 2023



Výuka ZOP probíhá dle vzdělávacího programu s názvem ZOP COVID. Celková délka vzdělávání je 9 měsíců. Členěna do 4 částí:



15 dní - nástupní příprava

5 měsíců - odborná výuka I

2 měsíce - řízená praxe

1 měsíc - odborná výuka II



Výuka ZOP probíhá dle vzdělávacího programu s názvem ZOP 2022. Celková délka vzdělávání 8 měsíců.



Základní část 7 měsíců

Profilační část 1 měsíc (služba pořádkové, dopravní a cizinecké policie)



2. Změnila se základní odborná příprava v období pandemie Covidu-19? Pokud ano jak?



- Nástupní příprava byla realizována shodně jako u vzdělávacího programu ZOP 2018.

- Změnila se časová dotace I. a II. části a tím také celková časová dotace (vzdělávací program ZOP 2018 968 hodin/ vzdělávací program ZOP COVID 850 hodin).

- Zkrácena byla také délka řízené praxe (vzdělávací program ZOP 2018 - 3 měsíce/ vzdělávací program ZOP Covid - 2 měsíce)

- Změna byla provedena také u formátu závěrečných zkoušek:

Vzdělávací program ZOP 2018 – ústní a praktická zkouška (řešení praktického příkladu, který účastník předvede).

Vzdělávací program ZOP Covid – ústní a praktická zkouška (řešení konkrétní reálné případové situace, nebo popis řešení konkrétní reálné případové situace).



3. Proběhla změna základní odborné přípravy v rámci potřeb PČR?



Vzdělávací program ZOP 2022 byl tvořen s ohledem na aktuální potřeby a požadavky přímého výkonu služby. Tyto potřeby a požadavky byly zjišťovány u ředitelství jednotlivých služeb policie, která na dotaz Útvaru policejního vzdělávaní a služební přípravy určovala své preference vztahující se k obsahové náplni ZOP (ke každému jednotlivému předmětu).

K věci se vyjádřili také ředitelé ŠPS a ředitelé jednotlivých VZ.



4. Z kolika částí se skládá odborná příprava nyní a jak dlouho jednotlivé části trvají?



Vzdělávací program ZOP 2022 se skládá ze dvou částí, a to části základní a profilační.

-Základní část 7 měsíců

-Profilační část 1 měsíc



5. V jakých institucích prodělávají policisté základní odbornou přípravu?



Vzdělávací program ZOP 2022 je realizován ve vzdělávacích zařízeních Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy, konkrétně VZ Brno, VZ Holešov, VZ Jihlava, VZ Praha.



6. Jsou instituce zaměřeny dle rozlišení výuky či specializace (správní řád vs. taktická příprava atd.), nebo policista absolvuje základní odbornou přípravu v jedné instituci?



Vzdělávací program ZOP 2022 základní část policisté absolvují zpravidla ve VZ, které je spádovou oblastí každého konkrétního kraje.

Profilační část ZOP 2022 policisté absolvují dle své specializace:

-Služba pořádkové policie – VZ Brno, Holešov, Praha

-Služba cizinecké policie – VZ Holešov

-Služba dopravní policie – VZ Brno, Jihlava



7. Policisté připravující se v rámci odborné přípravy jsou jmenováni do jakých hodností?



Mezi základní odbornou přípravou a služební hodností není žádná souvislost, tedy policista připravující se v rámci základní odborné přípravy může mít služební hodnost vrchní referent, ale i rada.



8. Lze poskytnout tabulku s rozdělením dle jmenování do hodností nově nastupujících policistů, kteří se účastní základní odborné přípravy?



Takovou tabulku poskytnout nelze, protože ustanovení policisty do příslušné služební hodnosti se řídí platnými ustanoveními zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a závisí na několika proměnných. Mezi základní diferenciace stanové uvedeným zákonem patří minimální stupeň vzdělání, minimální doba trvání služebního poměru pro služební hodnost a tarifní třída, přičemž dobou trvání služebního poměru pro služební hodnost se rozumí doba trvání služebního poměru dle zák. č. 361/2003 Sb. a doba započtená podle ustanovení § 224 odst. 1 až 3 a odst. 5 citovaného zákona. Dalším faktorem pro ustanovení do služební hodnosti je místo služebního působiště, na které je nově nastupující policista zařazen. Základní odborná příprava je v rámci PČR realizována výhradně ve vzdělávacích zařízeních Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy, kde probíhá několik typů ZOP. Zařazení nově nastupujícího policisty do konkrétního typu ZOP je primárně determinováno místem jeho služebního zařazení u konkrétní služby PČR, např. služby pořádkové, dopravní, cizinecké policie či služby kriminální policie a vyšetřování.



9. Je možné, že by se některý policista nemusel účastnit základní odborné přípravy?



Ne. Jejím absolvováním policista získává kvalifikaci vykonávat službu na služebním místě, na němž je ustanoven.



10. Pokud ano za jakých podmínek?



Vizte odpověď 9.



11. Jak a kdy (v jaké fázi náboru) probíhá výběr místa výkonu služby nového policisty? AČR nabízí systemizovaná místa dle potřeb AČR – nelze si zvolit kde bude voják sloužit. Je tomu u PČR jinak?



Výběr místa výkonu služby vychází samozřejmě z preferencí uchazeče, tzn., ve kterém kraji případně u jakého útvaru s celostátní působností chce službu vykonávat, podle toho osloví příslušné personální oddělení.



12. Může policista ovlivnit místo výkonu služby dle jeho preferencí? Pokud ano jak?



Vizte otázka č. 11



13. Kolik bylo vyplaceno v jednotlivých letech (2010 až 2023) náborových příspěvků (jejich absolutní počet a celková vyplacená suma)?



Náborový příspěvek je vyplácen příslušníkům Policie ČR od roku 2018. Výše vyplacených finančních prostředků je odvislá od počtu nabraných příslušníků na konkrétním teritoriu. Níže uvádíme výši vyplacených částek na náborovém příspěvku dle požadovaných let.

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vyplaceno v tis. Kč 54 870 148 677 166 191 211 766 194 048 178 712



Požadavek na poskytnutí počtu vyplacených příspěvků je předmětem rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace.



14. V jakém místě probíhají fyzická a psychologická vyšetření zájemců o služební poměr??



Testy osobnostní způsobilosti probíhají na psychologických pracovištích jednotlivých krajských ředitelství, Policejního prezidia ČR a některých útvarů s celostátní působností.

Testy fyzické způsobilosti uchazečů se konají na místech k tomu určených v rámci jednotlivých krajských ředitelství policie, Policejního prezidia ČR a některých útvarů s celorepublikovou působností.



15. V jakém místě probíhají fyzická přezkoušení zájemců o služební poměr?



Máte patrně na mysli přezkoušení fyzické způsobilosti uchazeče, pokud testy na poprvé nesplní, nicméně testy fyzické způsobilosti se konají na stále stejných místech, tak jak uvedeno v odpovědi na otázku č. 14, a mohou se opakovat neomezeně.



16. Jak často musí policista absolvovat fyzické přezkoušení?



Odvíjí se od doby platnosti osvědčení o fyzické způsobilosti, která se liší podle skupiny a podskupiny, do které je dané služební místo zařazené. Doba platnosti osvědčení je u:



1. skupiny (s výjimkou podskupin 1A, 1B a c) 2 roky,

• podskupin 1A a 1B 6 měsíců,

• podskupiny 1 C 1 rok,

2. skupiny 3 roky,

3. skupiny 4 roky,

4. skupiny 5 roků.



17. Existují 4 skupiny s požadavky na fyzickou zdatnost policistů. Dohledal jsem však pouze požadavky na fyzickou zdatnost pro druhou skupinu. Lze poskytnout požadavky na fyzickou zdatnost všech skupin?



Požadavky na tělesnou zdatnost uchazeče o přijetí do služebního poměru nebo policisty pro výkon služby na služebním místě, na které má být ustanoven jsou stanoveny v části třetí závazného pokynu policejního prezidenta č. 100/2012, kterým se provádí některá ustanovení zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Příslušnou část pokynu vztahující se k vámi poptávané problematice zasíláme v příloze.



18. Lze poskytnout informace kolik policistů patří do jaké skupiny dle požadavků na fyzickou zdatnost?



Služební místa policistů na krajských ředitelství policie k červnu roku 2024 byla do skupin fyzické způsobilosti zařazena následovně:

Skupina 1 - 1348 policistů

Skupina 2 - 16 899 policistů

Skupina 3 - 11894 policistů

Skupina 4 - 7058 policistů



19. Je možné, že by policista v základní odborné přípravě obdržel ke svému platu zvláštní příplatek?



Ano.



20. Lze poskytnout kolik policistů dostalo v letech 2010-2013 v rámci základní odborné přípravy zvláštní příplatek?



Požadavek na poskytnutí počtu policistů, kteří obdrželi v rámci základní odborné přípravy v letech 2010 – 2013 zvláštní příplatek, je předmětem rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace.



21. Je možné, že by policista v základní odborné přípravě obdržel ke svému platu osobní příplatek?



Ano.



22. Lze poskytnout kolik policistů dostalo v letech 2010-2013 v rámci základní odborné přípravy osobní příplatek?



Požadavek na poskytnutí počtu policistů, kteří obdrželi v rámci základní odborné přípravy v letech 2010 – 2013 osobní příplatek, je předmětem rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace.



23. Je možné, že by policista v základní odborné přípravě obdržel ke svému platu odměnu?



Ano.



24. Lze poskytnout kolik policistů dostalo v letech 2010-2013 v rámci základní odborné přípravy odměnu?



Požadavek na poskytnutí počtu policistů, kteří obdrželi v rámci základní odborné přípravy v letech 2010 – 2013 odměnu, je předmětem rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace.



25. Je v rámci PČR možné přeskočit služební hodnost, pokud si např. policista rozšíří vzdělání, ale nesplňuje dobu trvání služby?



Ano, za podmínek stanovených zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v rámci tzv. akcelerovaného postupu.



26. Může být nový policista jmenován do služební hodnosti vrchního komisaře a vyšší přestože nesplňuje požadavek na dobu služby u PČR, ale sloužil např v AČR u Vojenské policie?



Ano.



pplk. JUDr. Lucie Žárská, 11. 11. 2024

