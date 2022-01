Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zákazy řízení jim v jízdě nebránily

KLADENSKO – Za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání jim hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

Policisté z obvodního oddělení Kročehlavy zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, ze kterého jsou podezřelé dvě osoby, a to 37letý muž a 25letá žena.

V úterý 4. ledna, půl hodiny po půlnoci, zastavila hlídka v ulici Unhošťská v Kladně sedmatřicetiletého řidiče osobního vozidla VW Passat, u kterého lustrací zjistili, že má platný zákaz řízení všech motorových vozidel od prosince loňského roku do dubna 2023.

Tentýž den, v půl jedenácté dopoledne, byla zastavena na benzínové čerpací stanici v Kročehlavské ulici v Kladně 25letá řidička, která má také platný zákaz řízení, a to od dubna 2021 do dubna letošního roku.

Za výše uvedený trestný čin jim hrozí v případě odsouzení až dva odnětí svobody.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

5. ledna 2022

vytisknout e-mailem