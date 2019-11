Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Zákazník přepadl taxikáře

CHEBSKO – Pod pohrůžkou zbraně požadoval vydání finanční hotovosti.

Dne 29. listopadu 2019 krátce po půlnoci v Karlových Varech nedaleko místního hotelu měl 36letý muž nastoupit do vozidla taxi služby. Následně se měl nechat odvézt do Chebu k místním garážím, a to údajně ke svému vozidlu. V momentě, kdy mělo dojít na placení, měl pod pohrůžkou střelné zbraně požadovat po řidiči vydání veškeré finanční hotovosti. Z obavy o svůj život taxikář vytáhl kasír tašku a muži vydal finanční hotovost ve výši kolem 5 tisíc korun. Po předání měl dále muž odcizit z přístrojové desky vozu tablet, a poté se dát na útěk. Vyděšený taxikář ihned kontaktoval policii. Po pachateli okamžitě začali dle zjištěného popisu osoby pátrat místní hlídky policie a prohledávat blízké okolí. Díky skvělé práci a místní znalosti policistů byl pachatel během krátké chvíle vypátrán a zadržen.

Kriminalisté z druhého oddělení obecné kriminality v Chebu zahájili trestní stíhání 36letého muže, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu Loupež. Vyšetřovatel podal podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby, který jej akceptoval. Soudce Okresního soudu v Chebu bude během dnešního dne rohodovat, zda obviněného muže pošle do vaezební věznice.

V případě prokázání viny hrozí obviněnému muži až desetiletý trest odnětí svobody.

30. 11. 2019

prap. Eva Valtová

mjr. Bc. Kateřina Krejčí

