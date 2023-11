Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 tuny v Kladrubech

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

ŽÁDOST:

„.. sdělení a zaslání:

- Kolik bylo složkami policie zjištěno přestupků na úseku dopravy v obci Kladruby (zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t mimo dopravní obsluhu) od 1. 8. 2023 do doby vyřízení mé žádosti,

- Kde došlo k zjištění protiprávního jednání (identifikace místa postačí souřadnicemi) v jednotlivých případech,

- Kolik ze zjištěných protiprávních jednání odhalilo Obvodní oddělení Prosetice, kolik z nich dopravní inspektorát Teplice,

- Způsob vyřízení zjištěných protiprávních jednání (blokově na místě/domluva/oznámení správnímu orgánu),

- V kolika zjištěných případech byla ze strany jednotlivých řidičů předložena nájemní smlouva k myčce uzavřená s xxx,“.

ODPOVĚĎ:

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudil a k požadovaným informacím sděluje následující:

V období od 1. 8. 2023 do 6. 11. 2023, tj. do dne podání žádosti, bylo v rámci Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje zjištěno vlastní činností a zaevidováno celkem šest protiprávních jednání ve smyslu porušení zákazu vjezdu vozidel nad 3,5 tuny do obce Kladruby (okr. Teplice), přičemž tímto došlo k porušení povinnosti řidiče ve smyslu ustanovení § 4 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu.

Zároveň Vás povinný subjekt informuje, že Vaše podání ve formě oznámení přestupků ve smyslu porušení dopravního značení, které bylo doručené Dopravnímu inspektorátu Teplice Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, Husitská 708/5, 415 01 Teplice a zaevidováno pod č. j. KRPU-xxx/ČJ-2023-040906 bylo ukončeno dne 20. 10. 2023, a to způsobem, kterým jste byl vyrozuměn dne 23. 10. 2023 prostřednictvím datové schránky.

Všechna zjištěná a zaevidovaná přestupková jednání v rámci organizačních článků Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje byla spáchána na území obce Kladruby na silnici č. 25328.

Dopravní inspektorát Teplice Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje eviduje v daném období čtyři protiprávní jednání, a to včetně Vámi podaného oznámení. V příkazním řízení na místě byla vyřešena tři přestupková jednání a v jednom případě došlo k oznámení přestupků na příslušný správní úřad, tedy Magistrát města Teplice.

Obvodní oddělení Prosetice Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, Prosetická 283, 415 96 Teplice eviduje v daném období dvě protiprávní jednání, přičemž v obou případech bylo přestupkové jednání oznámeno na příslušný správní úřad, tedy Magistrát města Teplice.

K Vašemu dotazu ohledně předložení nájemní smlouvy povinný subjekt sděluje, že tyto informace nejsou evidovány, tudíž informace, v kolika zjištěných případech byla ze strany jednotlivých řidičů předložena nájemní smlouva uzavřená k myčce uzavřená s panem xxx není k dispozici.

por. Bc. Pavla Mašínová, 24. 11. 2023

