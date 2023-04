Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Zákaz rozhodně nerespektuje

PROSTĚJOVSKO - Snaha uniknout policistům byla marná, při útěku navíc ztratil boty.

Minulý týden sdělili policisté z Němčic nad Hanou 30letému muži ve zkráceném přípravném řízení podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Začátkem března letošního roku mu prostějovský magistrát uložil sankci zákaz činnosti, která spočívá v tom, že na 8 měsíců má platný zákaz řízení motorových vozidel. Dotyčný, který je uživatelem návykových látek, si ale z trestu nic nedělal a dál jezdil ve vozidle, jako by se nic nestalo. Poprvé narazil na hlídku při jízdě v obci Nezamyslice dne 8. dubna. V ten den ještě zastavil na znamení hlídky bez problémů a podrobil se kontrole. Předložil všechny potřebné doklady k řízení vozidla, kromě řidičského průkazu, o který přišel při správním řízení, jak je uvedeno výše. Hlídce uvedl, že si je vědom zákazu řízení a dál pokračovat v jízdě samozřejmě nemohl. Provedená dechová zkouška na alkohol byla negativní.

O dva dny později na stejné vozidlo se stejným řidičem narazila hlídka v obci Těšice. Vozidlo bylo nastartované, ale stálo. Když si ale řidič povšiml projíždějícího vozidla policie, snažil se nenápadně schovat pod volant. Hlídka si na něho „posvítila“ a netrvalo dlouho a řidič vyrazil na cesty. Hlídka ho dojela v obci Nezamyslice a předepsaným způsobem řidiče ve vozidle Alfa Romeo chtěla zastavit. Podezřelý ovšem zareagoval tak, že místo zastavení jízdu zrychlil a odbočil na polní cestu. Po cyklostezce dál pokračoval do obce Mořice, kde se hlídce na krátkou dobu ztratil z dohledu. Po chvíli hlídka podezřelého uviděla, jak odchází od zaparkovaného vozidla. Policisté se tedy vydali k němu, mladý muž se ale s nimi nemínil dát do řeči a tak se dal na útěk. Při úprku se mu cestou vyzuly boty zvané „kroksy“, které nechal tam, kde je ztratil a pokračoval dál bosý. Honička skončila až o pár ulic dál, kde na výzvu policisty k zastavení zareagoval a zastavil. Zřejmě mu došlo, že by se bez bot daleko nedostal. S hlídkou pak spolupracoval, ale tvrdil, že neřídil. Proč před nimi prchal, taky nebyl schopen rozumně vysvětlit. Orientačnímu testu na návykové látky se odmítl podrobit s odůvodněním, že se mu nechce. Na výzvu týkající se dechové zkoušky přistoupil a ta proběhla bez problémů a s negativním výsledkem. Ztracené boty se našly a podezřelý muž si je mohl vzít zpět do svého vlastnictví. Opět, stejně jako v prvním případě, odešel s tím, že řídit vozidlo nesmí, což v daný okamžik respektoval, ale netrvalo to dlouho.

Hned následující den před šestou hodinou ranní prováděla hlídka v rámci dopravně bezpečnostní akce kontrolu v silničním provozu v obci Těšice. Všimla si vozidla a řidiče, o němž věděla, že má vysloven zákaz řízení. Pokusila se ho pomocí světelných a zvukových signálů zastavit, ale marně, řidič zrychlil a pokračoval v cestě dál směrem na obec Mořice. Řidič v uvedené obci odbočil mimo pozemní komunikaci a dál pokračoval v cestě po poli. Auto se podařilo zastavit v poli vedle dálničního mostu. Policisté se nespletli, protože v autě se nacházel na místě řidiče náš známý. Opět se podvolil dechové zkoušce na alkohol, která byla negativní, ale orientační test na návykové látky odmítl. Další jízda mu byla zakázána.

O tom, jaký bude následovat trest za neustálé porušování zákazu, rozhodne soudce.

Odkaz na záznam z kamer najdete na: https://www.uschovna.cz/zasilka/JOAZ4GGCZWRSS398-TEZ/

por. Mgr. Miluše Zajícová

28. dubna 2023

