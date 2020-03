Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zákaz řízení si zřejmě prodlouží

České Budějovice - Mladík je nepoučitelný.

Českobudějovičtí dopravní policisté zastavili v neděli dopoledne dvaadvacetiletého řidiče Fordu, který mířil od obce Češňovice do Českých Budějovice. Při kontrole policisté zjistili, že má mladý muž zákaz řízení vozidel, a to do poloviny března letošního roku. Zřejmě si tak za volant nesedne ještě delší dobu.

10. března 2020

