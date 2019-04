Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zákaz řízení

České Budějovice - Muž středního věku řídil vozidlo, i když má vysloven zákaz řízení.

Včera, těšně před půlnocí, zastavili policisté obvodního oddělení České Budějovice – město řidiče osobního vozidla tovární značky Škoda Fabia, jedoucího v českobudějovické Novohradské ulice. Provedenou kontrolou osobních dokladů strážci zákona zjistili, že mají před sebou 40 letého muže z Českobudějovicka, který nemá pravděpodobně za volantem co pohledávat. Od druhé poloviny června roku 2015 má rozhodnutím okresního soudu vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel a to až do června roku 2021.

Na základě zjištěných skutečností muže zadrželi, zajistili jeho vozidlo proti odjezdu a převezli ho na služebnu. Zde ve věci zahájili úkony zkráceného přípravného řízení pro podezření ze spáchání přečinu Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Během několika dnů může opět očekávat soudní řízení.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

7. dubna 2019

