Zajistili jsme 36 migrantů

Jihomoravští cizinečtí policisté nezahálí. Během kontrol o víkendu zajistili celkem 36 migrantů, kteří se na naše území dostali nelegálně.

Pátek 13. nebyl šťastný pro dvaapadesátiletého muže a jeho devětatřicetiletou spolujezdkyni z východní Evropy. Kontrola vozidla probíhala bez problémů až do žádosti o otevření dveří nákladového prostoru dodávky Peugeot Boxer. Řidiči se do tohoto úkonu moc nechtělo, působil nervózně a měl rozhodně proč. V rozporu se všemi bezpečnostními předpisy a hlavně nelegálně převážel přes naše území pravděpodobně do Německa 30 migrantů z (Libanon, Afghánistán, Somálsko, Sýrie).

V pondělí kontrolovali policisté VW Golf, který řídil muž z východní Evropy. Šest cizinců ze Sýrie a Libanonu se s řidičem vmáčklo do osobního auta pro 5 lidí. Muž se zodpovídá z organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice, hrozí mu až 5 let ve vězení.

mjr. Pavel Šváb, 18.05.2022

