Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zajistili drogy i zbraně

CHOMUTOVSKO - Úspěšná realizace chomutovských kriminalistů.

Čtyři obviněné osoby, z nich dvě stíhané vazebně. Zajištěné různé střelné zbraně, přes dvě stovky nábojů, tři čtvrtě milionu korun v hotovosti, více než 100 gramů pervitinu, léky a další věci používané při výrobě drog. To jsou výsledky několikaměsíční práce chomutovských kriminalistů. K poznatkům o možném páchání hlavně drogové trestné činnosti se dostali při prověřování jiného případu.

Po získání potřebných informací spustili kriminalisté realizaci, jejíž cílem bylo během co nejkratší doby zadržet podezřelé osoby, provést prohlídky několika objektů za účelem nalezení důkazů páchání trestné činnosti, vyslechnout několik osob a následně zahájit trestní stíhání obviněných. Díky efektivní spolupráci různých policejních složek (policistů z chomutovského i mosteckého TOXI týmu a dalších kriminalistů, vyšetřovatelů, příslušníků krajské zásahové jednotky a speciální pořádkové jednotky, psovodů atd.) bylo provedení realizace úspěšné.

Policisté při ní na Chomutovsku a Mostecku zadrželi během půl hodiny několik osob, uskutečnili potřebné prohlídky, zajistili důkazy a provedli řadu výslechů. Vyšetřovatel pak zahájil trestní stíhání celkem čtyř obviněných ve věku 45, 45, 43 a 40 let.

Nejzávažnějšího jednání se měl dopustit 45letý muž z Mostecka, který je stíhaný pro zvlášť závažný zločin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a přečin nedovolené ozbrojování. Obviněný měl více než rok na Mostecku i Chomutovsku prodávat různým osobám pervitin, přičemž v místě jeho bydliště bylo při domovní prohlídce více než 100 gramů této drogy zajištěno. Kromě toho u něho doma policisté nalezli 750 tisíc korun v hotovosti, střelnou zbraň a dvě desítky nábojů, aniž by měl k jejich pořízení a přechovávání příslušné oprávnění. Dotyčný se navíc (nejen) drogové trestné činnosti již v minulosti dopustil, naposledy si „odseděl“ čtyři roky, propuštěn byl začátkem loňského roku. Druhým z obviněných, který si měl „přivydělávat“ prodejem pervitinu, je 43letý muž z Chomutovska. Nejméně od ledna tohoto roku měl zmíněnou drogu opatřovat a prodávat různým osobám. Oba tito obvinění jsou na základě podnětu vyšetřovatele stíháni vazebně.

Z trestného činu nedovoleného ozbrojování byl dále obviněn 45letý muž z Chomutovska, který mimo jiné v místě bydliště neoprávněně přechovával několik střelných zbraní a více než dvě stovky nábojů. Tyto věci byly policisty nalezeny v rámci zmíněných domovních prohlídek. Mimoto se měl podílet i na spáchání trestného činu vydírání, jehož se měl dopustit ve spolupráci s dalším obviněným, a to 40letým mužem rovněž z Chomutovska. Ten byl kromě vydírání obviněn i z podvodu.

U soudu hrozí v případě prokázání viny za popsanou trestnou činnost prvnímu z obviněných až desetileté odnětí svobody, ostatním mužům by soud mohl uložit tresty s maximální sazbou do čtyř až pěti let.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 31. července 2024

vytisknout e-mailem