Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zajímali se hlavně o kola

Havířov - pro jednostopá vozidla se měli vyšplhat i na balkon

Spolupráce policistů napříč jednotlivými okresy pomohla objasnit majetkovou trestnou činnost „čtyřlístku“ z Karvinska. Muži (44, 42, 33 a 18 let) se měli v období od letošního května do začátku července vloupat do různých objektů v Havířově a v Opavě. Některé krádeže měli páchat samostatně, některé společně, s tím, že většinou měli trestnou činnost „provozovat“ ve dvojicích.

Pomyslná klec spadla v prvním prázdninovém týdnu. Na základě oznámení o možné krádeži jízdních kol v Opavě kontrolovali policisté oddělení hlídkové služby dva muže jedoucí na bicyklech. Podezření o krádeži se potvrdilo, když se na linku 158 obrátily také dvě ženy, majitelky obou dvoustopých jízdních prostředků. Policisté oba muže (42 a 33 let) zadrželi. Zjistili, že obě oznamovatelky svá jízdní kola, poté co dojely do práce, uzamkly ve veřejné kolárně lankovým zámkem. Muži podezřelí z krádeže měli nejprve násilím vniknout do kolárny a poté po přestřižení zámku obě kola odcizit. Policisté dále zjistili, že se o oba zajímají také jejich kolegové z Karviné. Na mladšího z nich byl Okresním státním zastupitelstvím v Karviné vydán předchozí souhlas se zadržením.

Havířovští kriminalisté v rámci trestního řízení zjistili, že na rozsáhlé trestné činnosti se měli podílet ještě další dva muži. Díky jejich důkladné a usilovné práci, která představovala nevyčíslené množství hodin strávených při vyhodnocování kamerových záznamů a zajištěných stop, výpovědích poškozených i svědků vedla k ustanovení a posléze k zadržení také dalších dvou podezřelých mužů (44 a 18 let).

Zhruba v polovině věcí se jednalo o krádeže jízdních kol nebo koloběžek ze sklepních prostor bytových domů nebo veřejných koláren. Dva obvinění se měli pro kolo a koloběžku vyšplhat po hromosvodech na balkony bytových domů. Dalším předmětem jejich zájmu měly být prodejny a provozovny, do kterých se měli vloupat a odcizit z nich cigarety, tabák, alkohol, cukrovinky nebo drogistické zboží. Celková škoda odcizením byla vyčíslena na více než 400 tisíc korun a další téměř padesátitisícová škoda měla vzniknout poškozením při násilných vniknutích.

Muži svou trestnou činnost nepopírali, ke všem skutkům kladným jim za vinu se doznali. Dle jejich sdělení odcizené věci prodávali náhodným, jim neznámým lidem, a peníze, které utržili, použili pro svou potřebu. Jízdní kola a koloběžky, které nestačili prodat, mohly být navráceny majitelům.

Dvaačtyřicetiletý muž byl obviněn ze spáchání přečinu krádeže, další dva (18 a 33 let) jsou obviněni kromě krádeže také z přečinů porušování domovní svobody. Nejstaršímu z nich (44 let) je kromě dvou již zmíněných přečinů kladeno za vinu také spáchání přečinu poškození cizí věci.

Nejmladšímu ze čtveřice vzhledem k předchozí trestné činnosti hrozí trest odnětí svobody na tři roky. Jeho tři společníci, kteří měli ještě způsobit větší škodu, mohou ve vězení strávit až pět let. Ve výkonu trestu je v současnosti třiatřicetiletý obviněný, ostatní obvinění jsou stíháni na svobodě.

por. Mgr. Daniela Vlčková

oddělení tisku

10. 9. 2024

