Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zájem o vysavač byl jen předstíraný, prioritou byly peníze na účtu. . .

NYMBURK - Ženu prodávající vysavač zmanipuloval neznámý hacker a připravil ji o několik desítek tisíc korun.

Nymburští policisté zahájili v těchto dnech úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu podvodu a současně i z podvodné vylákání přístupových údajů k bankovnímu účtu a odcizení finančních prostředků. A to na základě oznámení, se kterým se na policisty obrátila mladá žena.

Prostřednictvím inzertního portálu nabízela k prodeji vysavač za bezmála tisíc korun, přičemž o pár dní později se na ni obrátila žena, která projevila o spotřebič zájem. Obě ženy spolu komunikovaly prostřednictvím mobilní aplikace Whatsap, přes kterou si zájemkyně domlouvala podmínky doručení a zaplacení zásilky. K této transakci si od prodávající vyžádala veškeré přístupové údaje k její kartě s tím, že peníze za vysavač jí budou doručeny po obdržení balíku se spotřebičem.

Prodávající tak poskytla neznámé ženě veškeré údaje ze své karty . . . jméno, příjmení, platnosti třímístný kód ze zadní strany karty. Údaje pak měla sama vložit i do odkazu, který jí zájemkyněmo vysavač poslala. Tato nelogická transakce se ale několikrát nezdařila, a to ani následující den, kdy na ní kupující stále trvala. Následně ale mladá žena prodávající spotřebič obdržela zprávu, že jí byly odčerpány všechny peníze s tím, že do několika minut budou vráceny zpět. Ale k tomu již nedošlo. A na chat s podporou, na kterém prodávající komunikovala, přišla pouze zpráva s hanlivou nadávkou a výsměšnými smajlíky.

Žena, která prodávala spotřebič a chtěla za něj obdržet požadovanou tisícovku, tak byla paradoxně okradena, a to neznámým hackerem, který ji zmanipuloval k potřebným krokům, kterými ji připravil o téměř čtyřicet tisíc korun.

Policisté v současné době provádějí celou řadu úkonů ke zjištění konkrétní osoby, která stojí za touto cílenou a podvodnou transakcí, za kterou ji může hrozit až dvouletý trest odnětí svobody.

Podvody v prostředí internetu nejsou bohužel v posledních letech nijak ojedinělé. Kromě stále lepší věrohodnosti podvodníků a hackerů přibývá také nových způsobů, kterými dokáží nic netušící občany či klienty bank, připravit o veškeré finanční prostředky. Více se o takových praktikách a nezákonných jednáních, i jak se jim bránit, dočtete zde.





mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

oddělení tisku a prevence

KŘP Středočeského kraje

17. září 2021

vytisknout e-mailem