Zahrádkáři mohou klidněji spát

TEPLICKO - Recidivista, který vykrádal chaty, byl dopaden; Kradený skútr nalezen a další zprávy.

Až tříletý trest odnětí svobody hrozí 32letému recidivistovi, který na Teplicku vykrádal chatky v zahrádkářských koloniích. Od letošního dubna do konce srpna se v minulosti čtyřikrát odsouzený muž vloupal do nejméně 12 chatek, ze kterých kradl vše, co má nějakou cenu. Majitelé přišli o nářadí, prodlužovací kabely, potraviny, vařiče a další věci v hodnotě přes 47 tisíc korun, poškozením nemovitostí způsobil škodu téměř deset tisíc korun. Je také podezřelý, že se začátkem září vloupal do garáže, ze které odcizil upínací popruhy a má na svědomí i krádež několika stovek metrů měděných kabelů v hodnotě asi 25 tisíc korun z areálu v Teplicích. Muž byl obviněn z přečinů krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci, v případě prokázání viny mu hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.

Kradený skútr nalezen

Policisté sdělili podezření z přečinu krádeže 30letému muži, který měl koncem září odcizit skútr. Nepojízdnou motorku odtlačil z parkoviště v Teplicích, majiteli způsobil škodu dvacet tisíc korun. Tepličtí policisté podezřelého muže vypátrali a našli i odcizený skútr, který vrátili poškozenému. Pokud případ skončí u soudu, může v minulosti 13krát odsouzený recidivista až na dva roky zpátky za mříže.

Hledáme svědky nehody

Žádáme občany o podání svědectví v souvislosti s dopravní nehodou, ke které došlo 5. října 2019 kolem 23:20 hodin v Teplicích, ul. Zelená. Neznámý řidič osobního vozidla Ford Focus stříbrné barvy měl při couvání narazit do zaparkovaného vozidla VW Golf a z místa odjel, aniž by splnil ze zákona danou povinnost při účasti na dopravní nehodě. Podezřelé vozidlo má levý přední blatník červené barvy a je zřejmě poškozené na pravé zadní části. Veškeré poznatky k nehodě lze sdělit na Dopravní inspektorát Teplice, ul. Husitská 5, telefon 974 439 260, nebo na bezplatnou linku 158.

Vykradený jeřáb

Škodu přes dvacet tisíc korun způsobil neznámý zloděj, který se u Chotějovic vloupal do pracovního stroje. Z kabiny autojeřábu odcizil boxy s pracovním nářadím, elektrocentrálu a nabíječku, policisté případ prověřují jako přečin krádeže a po pachateli i odcizených věcech pátrají.

Další podvod s dávkami

Z přečinu podvodu se bude zodpovídat 20letá žena, která připravila státní kasu o více jak 14 tisíc korun. Při uplatnění žádosti o dávku státní sociální podpory nesplnila zákonnou povinnost a příslušnému úřadu neoznámila ukončení nájemního vztahu k bytu v Teplicích. Tím zavinila, že jí byl neoprávněně přiznán a vyplacen příspěvek na bydlení, na který neměla nárok. Pokud případ skončí u soudu a žena bude uznána vinnou, mohla by jít v krajním případě až na dva roky za mříže.

