Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Zahoření vozidla po dopravní nehodě

PLZEŇ - Dnes ráno vyjely všechny záchranné složky k nahlášené dopravní nehodě, při které došlo k zahoření vozidla a ke zranění řidičky.

Dnešního dne krátce před sedmou hodinou ráno vyjely všechny záchranné složky k nahlášené dopravní nehodě osobního vozidla s pevnou překážkou. Dle prvotních informacé měla jet řidička ve věku 45 lel v automobilu tovární značky Toyota po silnici III. třídy ve směru od obce Nezvěstice na Šťáhlavy. Zhruba v polovině trasy a na přímém úseku komunikace vyjela s autem vpravo na nezpevněnou krajnici komunikace a dále do travnatého příkopu a pole, kde se přední částí vozu střetla se stromem, přičemž se vozidlo v důsledku toho převrátilo na střechu a začalo hořet. Po příjezdu složek IZS se řidička nacházela mimo vozidlo a při nehodě došlo k jejímu zranění. Na místě si ji do péče převzali záchranáři, kteří ji transportovali do nemocnice. Alkohol byl u řidičky na místě vyloučen provedenou dechovou zkouškou. Nikdo jiný se ve vozidle nenacházel. Odhadnutá hmotná škoda činí celkem 70 000 korun. Plzeňští dopravní policisté se kolizí dále zabývají.

nprap. Veronika Hokrová

26. srpna 2022

