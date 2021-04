Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Záhadný motorkář

ZLÍNSKO: Kam se poděl jeho motocykl?

Dopravní policisté žádají o pomoc při prověřování záhadné havárie řidiče motocyklu, při níž měl utrpět zranění, s nímž skončil v nemocnici. Pokud jste viděli v pondělí 40 minut po jedné hodině ráno muže na skútru jedoucího z Otrokovic do Napajedel, volejte, prosím na linku tísňového volání policie - 158. Stejně tak nám pomohou informace o tom, kde se havarovaný skútr nachází.

Hlídka policistů z Napajedel při výkonu noční služby uviděla u čerpací stanice v Napajedlech muže s přilbou na hlavě, který byl zjevně zraněný. Vysvětlil policistům, že jel z Otrokovic do Napajedel na černém skútru značky Aprilia, na kterém havaroval do příkopy a přitom se zranil. Policisté přivolali záchranáře, kteří muže převezli do nemocnice. Havarovaný motocykl ale nikde v okolí neobjevili, a to ani v následujících dnech. Není tak jasné, zda muž skutečně havaroval na motocyklu nebo si zranění způsobil jinak, například pádem.

Vzhledem ke zmatenému a nepředvídatelnému chování zraněného muže podali dopravní policisté podnět k přezkoumání jeho zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

16. dubna 2021, por. Bc. Monika Kozumplíková

