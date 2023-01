Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zadržený student je obviněný z vydírání

Český Krumlov - Opakovaně vyhrožoval několik měsíců.

Českokrumlovští kriminalisté zahájili včera úkony trestního řízení ve věci vydírání. Dnes z tohoto skutku obvinili muže (19 let), který byl zadržen při včerejším policejním zákroku na jedné českokrumlovské střední škole. Jak kriminalisté zjistili, tento pachatel opakovaně několik měsíců vyhrožoval zejména prostřednictvím elektronické komunikace jedné ženě a jednomu muži. Včerejšího dne se však vyhrožování vystupňovalo tak, že poškozená začala mít obavy o svůj život a zdraví a rozhodla se vše oznámit ve škole, kterou ona i pachatel navštěvují. Na linku 158 pak zavolala zaměstnankyně školy a případ oznámila s tím, že má tento student u sebe pravděpdobně zbraň. Na místo okamžitě vyrazila desítka policistů z obvodního oddělení Český Krumlov a Větřní, proběhla evakuace několika desítek studentů do bezpečného prostoru ve vedlejší budově školy a následně byl rychlým zákrokem pachatel zadržen. Nůž měl skutečně u sebe. Při akci nebyl nikdo zraněn. Kriminalisté budou na případu i nadále intenzivně pracovat. Pachatel je aktuálně v policejní cele. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až do výše čtyř let.

17. ledna 2023

